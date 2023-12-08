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Новак посетил стенд Карачаево-Черкесии на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.12.2023
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Карачаево-Черкесская Республика
 
20:54 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/novak-1914720739.html
Новак посетил стенд Карачаево-Черкесии на выставке "Россия"
Новак посетил стенд Карачаево-Черкесии на выставке "Россия" - РИА Новости, 08.12.2023
Новак посетил стенд Карачаево-Черкесии на выставке "Россия"
В рамках празднования Дня Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме "Россия" стенд региона посетил зампред правительства РФ Александр... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:54
2023-12-08T20:54
карачаево-черкесская республика
карачаево-черкесская республика (кчр)
выставка-форум "россия"
александр новак
москва
вднх
рашид темрезов
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В рамках празднования Дня Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме "Россия" стенд региона посетил зампред правительства РФ Александр Новак, передает корреспондент РИА Новости. Совместно с главой региона Рашидом Темрезовым вице-премьер поприветствовал гостей стенда КЧР и выставки "Россия". Новак отметил, что выставка-форум - это уникальное событие, которое организовано по инициативе президента РФ Владимира Путина с целью показать жителям страны и ее гостям достижения родины за последние годы и ее развитие в будущем. Выставка сегодня вызывает огромный интерес - за месяц ее посетили более 2 миллионов человек. "Карачаево-Черкесия - это уникальный регион, 80% которого находится в предгорье. Эта республика славится тем, что у нее уникальные лечебно-оздоровительные комплексы и курорты. Также там развивается сельское хозяйство и промышленность. Здесь происходит добыча и переработка полезных ископаемых и развитие всех отраслей народного хозяйства", - сказал Новак. Он добавил, что республика сегодня находится на подъеме и большая работа ведется командой, которая возглавляет регион. Растет экономика, улучшается качество жизни людей. И самое главное, что впереди еще огромный потенциал. "На выставке "Россия" есть уникальная возможность познакомиться с каждым субъектом РФ. И мне очень приятно, что у многих жителей нашей большой страны, которые не были в Карачаево-Черкесской Республике, есть возможность познакомиться с нашей экспозицией. И конечно же, я всех приглашаю в Карачаево-Черкесию. Очень гостеприимную, дружелюбную и красивую", - сказал Темрезов По видеосвязи Темрезов и Новак пообщались с представителями курортов Архыз и Домбай, узнали о развитии курортов, погодных условиях и туристическом разнообразии данных локаций для активного отдыха. Так, в ходе общения было отмечено, что курорт Архыз в 2023 году стал лучшим горнолыжным курортом страны, получив награду. В этом году курорту исполнилось десять лет - за все это время туристический поток увеличился в 9 раз и достиг в 2022 году отметки в 852 тысячи гостей. Вместе с тем, курорт не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свою туристическую инфраструктуру. А в одном из старейших горнолыжных курортов Донбай для туристов функционирует девять канатных дорог 12 горнолыжных трасс разной категории сложности, общей протяженностью более 25 километров. За прошедший зимний сезон курорт принял более 450 тысяч человек, а в этом сезоне прогнозируется увеличение турпотока в среднем на 20%. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
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карачаево-черкесская республика (кчр), выставка-форум "россия", александр новак, москва, вднх, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Карачаево-Черкесская республика (КЧР), Выставка-форум "Россия", Александр Новак, Москва, ВДНХ, Рашид Темрезов

Новак посетил стенд Карачаево-Черкесии на выставке "Россия"

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗампред правительства РФ Александр Новак во время посещения Дня Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме "Россия"
Зампред правительства РФ Александр Новак во время посещения Дня Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Зампред правительства РФ Александр Новак во время посещения Дня Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме "Россия"
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В рамках празднования Дня Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме "Россия" стенд региона посетил зампред правительства РФ Александр Новак, передает корреспондент РИА Новости.
Совместно с главой региона Рашидом Темрезовым вице-премьер поприветствовал гостей стенда КЧР и выставки "Россия". Новак отметил, что выставка-форум - это уникальное событие, которое организовано по инициативе президента РФ Владимира Путина с целью показать жителям страны и ее гостям достижения родины за последние годы и ее развитие в будущем. Выставка сегодня вызывает огромный интерес - за месяц ее посетили более 2 миллионов человек.
"Карачаево-Черкесия - это уникальный регион, 80% которого находится в предгорье. Эта республика славится тем, что у нее уникальные лечебно-оздоровительные комплексы и курорты. Также там развивается сельское хозяйство и промышленность. Здесь происходит добыча и переработка полезных ископаемых и развитие всех отраслей народного хозяйства", - сказал Новак.
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов на открытии Дня Региона на Международной выставке-форуме Россия
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Он добавил, что республика сегодня находится на подъеме и большая работа ведется командой, которая возглавляет регион. Растет экономика, улучшается качество жизни людей. И самое главное, что впереди еще огромный потенциал.
"На выставке "Россия" есть уникальная возможность познакомиться с каждым субъектом РФ. И мне очень приятно, что у многих жителей нашей большой страны, которые не были в Карачаево-Черкесской Республике, есть возможность познакомиться с нашей экспозицией. И конечно же, я всех приглашаю в Карачаево-Черкесию. Очень гостеприимную, дружелюбную и красивую", - сказал Темрезов
По видеосвязи Темрезов и Новак пообщались с представителями курортов Архыз и Домбай, узнали о развитии курортов, погодных условиях и туристическом разнообразии данных локаций для активного отдыха.
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗампред правительства РФ Александр Новак во время празднования Дня Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме "Россия"
Зампред правительства РФ Александр Новак во время празднования Дня Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Зампред правительства РФ Александр Новак во время празднования Дня Карачаево-Черкесской Республики на Международной выставке-форуме "Россия"
Так, в ходе общения было отмечено, что курорт Архыз в 2023 году стал лучшим горнолыжным курортом страны, получив награду. В этом году курорту исполнилось десять лет - за все это время туристический поток увеличился в 9 раз и достиг в 2022 году отметки в 852 тысячи гостей. Вместе с тем, курорт не останавливается на достигнутом и продолжает развивать свою туристическую инфраструктуру.
А в одном из старейших горнолыжных курортов Донбай для туристов функционирует девять канатных дорог 12 горнолыжных трасс разной категории сложности, общей протяженностью более 25 километров. За прошедший зимний сезон курорт принял более 450 тысяч человек, а в этом сезоне прогнозируется увеличение турпотока в среднем на 20%.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаКарачаево-Черкесская республика (КЧР)Выставка-форум "Россия"Александр НовакМоскваВДНХРашид Темрезов
 
 
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