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Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды
Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды - РИА Новости, 08.12.2023
Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды отличившимся военнослужащим, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:00
2023-12-08T16:00
2023-12-08T16:00
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды отличившимся военнослужащим, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил погоны высших офицеров и государственные награды военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации", — сказали в ведомстве. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов. "Поздравляю вас с новыми воинскими званиями и государственными наградами. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Ваш ратный труд востребован сегодня, востребован, пожалуй, как никогда за последнее время. Поэтому страна надеется на вас, верит в вас. Это все по вашим заслугам. Продолжайте, приумножайте. Уверен, что вы добьетесь большего", — сказал министр.
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Вручение государственных наград российским военнослужащим
Вручение государственных наград российским военнослужащим
2023-12-08T16:00
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды
МО: Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды отличившимся военнослужащим
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости.
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды отличившимся военнослужащим, сообщили в пятницу в Минобороны
РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил погоны высших офицеров и государственные награды военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации", — сказали в ведомстве.
Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов.
"Поздравляю вас с новыми воинскими званиями и государственными наградами. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Ваш ратный труд востребован сегодня, востребован, пожалуй, как никогда за последнее время. Поэтому страна надеется на вас, верит в вас. Это все по вашим заслугам. Продолжайте, приумножайте. Уверен, что вы добьетесь большего", — сказал министр.
Путин начал вручение наград Героям Российской Федерации