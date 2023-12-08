https://ria.ru/20231208/nagrady-1914645456.html

Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды

Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды - РИА Новости, 08.12.2023

Шойгу вручил погоны высших офицеров и госнаграды

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды отличившимся военнослужащим, сообщили в пятницу в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:00

2023-12-08T16:00

2023-12-08T16:00

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил погоны высших офицеров и государственные награды отличившимся военнослужащим, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил погоны высших офицеров и государственные награды военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации", — сказали в ведомстве. Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов. "Поздравляю вас с новыми воинскими званиями и государственными наградами. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Ваш ратный труд востребован сегодня, востребован, пожалуй, как никогда за последнее время. Поэтому страна надеется на вас, верит в вас. Это все по вашим заслугам. Продолжайте, приумножайте. Уверен, что вы добьетесь большего", — сказал министр.

https://ria.ru/20231208/putin-1914596549.html

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Вручение государственных наград российским военнослужащим Вручение государственных наград российским военнослужащим 2023-12-08T16:00 true PT0M49S

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безопасность, россия, сергей шойгу