https://ria.ru/20231208/mvd-1914652489.html

МВД России объявило в розыск экс-директора "Радио Свобода"* Гессен

МВД России объявило в розыск экс-директора "Радио Свобода"* Гессен - РИА Новости, 08.12.2023

МВД России объявило в розыск экс-директора "Радио Свобода"* Гессен

Бывшего директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен объявили в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:23

2023-12-08T16:23

2023-12-08T19:26

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывшего директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен объявили в розыск, следует из базы МВД России. "Мария Гессен, 13.01.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в картотеке. При этом уголовная статья, по которой она разыскивается, не уточняется. Гессен живет в США. В сентябре Telegram-канал "База" сообщал, что против журналистки возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.* СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20231208/inoagenty-1914604041.html

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2023

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