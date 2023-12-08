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МВД России объявило в розыск экс-директора "Радио Свобода"* Гессен - РИА Новости, 08.12.2023
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16:23 08.12.2023 (обновлено: 19:26 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/mvd-1914652489.html
МВД России объявило в розыск экс-директора "Радио Свобода"* Гессен
МВД России объявило в розыск экс-директора "Радио Свобода"* Гессен - РИА Новости, 08.12.2023
МВД России объявило в розыск экс-директора "Радио Свобода"* Гессен
Бывшего директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен объявили в розыск, следует из базы МВД России. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T16:23
2023-12-08T19:26
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывшего директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен объявили в розыск, следует из базы МВД России. &quot;Мария Гессен, 13.01.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК&quot;, — говорится в картотеке. При этом уголовная статья, по которой она разыскивается, не уточняется. Гессен живет в США. В сентябре Telegram-канал "База" сообщал, что против журналистки возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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общество, россия, сша
Общество, Россия, США
МВД России объявило в розыск экс-директора "Радио Свобода"* Гессен

МВД РФ объявило в розыск журналистку Марию Гессен

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВывеска на здании штаб-квартиры Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“* в Праге
Вывеска на здании штаб-квартиры Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“* в Праге - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вывеска на здании штаб-квартиры Радио „Свободная Европа“/Радио „Свобода“* в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Бывшего директора русской службы "Радио Свобода"* Марию Гессен объявили в розыск, следует из базы МВД России.
«

"Мария Гессен, 13.01.1967. Основание для розыска: разыскивается по статье УК", — говорится в картотеке.

При этом уголовная статья, по которой она разыскивается, не уточняется.
Гессен живет в США. В сентябре Telegram-канал "База" сообщал, что против журналистки возбудили уголовное дело о распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти.
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
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