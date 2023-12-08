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Антон Мусатов: переориентация экономики на Восток помогает лизингу расти

Антон Мусатов: переориентация экономики на Восток помогает лизингу расти - РИА Новости, 08.12.2023

Антон Мусатов: переориентация экономики на Восток помогает лизингу расти

Период пандемии и санкционное давление сильно отразились на экономике России. Однако благодаря активному развороту логистики на Восток и развитию коммерческих... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:00

2023-12-08T10:00

2023-12-08T16:07

интервью

антон мусатов

втб лизинг

рынки

экономика

россия

втб

логистика

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Период пандемии и санкционное давление сильно отразились на экономике России. Однако благодаря активному развороту логистики на Восток и развитию коммерческих перевозок лизинговая отрасль демонстрирует в текущем году высокие результаты. О ключевых трендах в отрасли, популярных марках автомобилей в разных сегментах и привлечении молодых кадров в сферу лизинга, рассказал в интервью РИА Новости в рамках форума ВТБ "Россия зовет!" генеральный директор группы компаний ВТБ Лизинг Антон Мусатов. Беседовала Александра Веселова. РИА Новости выступают информационным партнером форума.— Прошлый год был турбулентным для экономики России. Как это отразилось на сфере лизинга? Получилось ли восстановиться отрасли в этом году?— В прошлом 2022 году многие объемы бизнеса сократились. Наши ожидания по рынку лизинга были достаточно драматичные, но по итогам он упал всего на 13 % по отношению к 2021 году по объемам нового бизнеса. В 2023 году рынок лизинга показывает фантастические результаты, превосходя все наши самые смелые ожидания. Портфель рынка лизинга за 9 месяцев составил 8,1 триллиона рублей. Объем нового бизнеса 2,5 триллиона рублей и вырос на 92 % относительно аналогичного периода прошлого года.— Какие наиболее популярные тренды на рынке лизинга вы видите в этом году?— Последние несколько лет очень активно идет развитие автолизинга. Происходит значимое проникновение инструментов лизинга во все автосегменты, особенно в сегменты грузового транспорта и спецтехники. Сейчас доля продаж нового грузового транспорта в лизинге достигает 85-90 % в России. Это клиенты, связанные с коммерческими перевозками, различные сегменты строительства, ритейл и маркетплейсы. Проникновение в легковом транспорте выросло до 20-30 %, среди них компании, которые активно предоставляют услуги такси, каршеринга, обновляют корпоративные парки. Если провести некоторое сопоставление, то рынок автолизинга, в котором основная доля приходится на сегмент малого и среднего бизнеса, составляет 4,4 триллионов рублей портфеля по данным на полугодие, а рынок корпоративного кредитования среднего и малого бизнеса России — 11 триллионов рублей, по данным ЦБ, то фактически можно говорить, что проникновение лизинга в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса достигает уровня 40%.— Сколько составляет доля лизинга в ВВП в текущем году?— По текущим оценкам агентства Эксперт РА, в третьем квартале 2023 доля лизинга в ВВП составила 3,1%. По нашим оценкам, доля лизинга в ВВП по итогам полного года с учетом более высокой базы последнего квартала может составить более 2,5 % против 1,6 % в прошлом году.— Какие механизмы необходимы для увеличения доли лизинга в ВВП?— Дальнейшему росту доли лизинга активно помогает определенная переориентация экономики на Восток. Это требует дополнительных новых транспортных и инфраструктурных мощностей с точки зрения нашего сегмента. Логистика, связанная с Китаем, Индией, Азией требует больших расстояний и поэтому, в первую очередь, именно увеличение объема и размера перевозок и инфраструктуры требует большего количество транспорта, который, используя механизм лизинга, может позволить расти нашему рынку. Второе, это тренды, связанные с дальнейшим увеличением доли электронного документооборота и активной цифровизацией.— Какие цифровые инструменты вы уже применяете в своей деятельности?— Мы активно переходим на безбумажный электронный документооборот и цифровые сервисы. На текущий период времени в 90 % операций у нас хотя бы один из элементов работы с клиентами содержит электронный документооборот, запустили в этом году цифровую платформу, благодаря которой время от обращения клиента до заключения договора лизинга займет порядка 30 минут.— Сколько составляет доля компании ВТБ Лизинг на рынке в России? Планируете ли наращивать? В каких сегментах?— Исторически наша доля достаточно значимая, по результатам 9 месяцев мы входим в топ-3 компаний по объему нового бизнеса — это 278 миллиардов рублей без НДС. Значимо у нас прирастает сегмент автобизнеса. За 9 месяцев он удвоился до 161 миллиарда рублей с НДС.— Какие результаты по объему нового бизнеса ожидаете по итогам года?— По итогам года мы ожидаем, что наша позиция сохранится среди крупнейших лизинговых компаний РФ.— В связи с повышением ключевой ставки рассматриваете ли возможность пересмотра финансовой политики компании?— Ужесточение денежно-кредитной политики действительно влияет на российскую экономику. Мы движемся вслед за рынком, рыночными тенденциями и меняем наши финансовые условия.При возрастающем размере ключевой ставки для того, чтобы финансовая нагрузка на наших клиентов по лизинговым инструментам была больше распределена, мы используем увеличение срока лизинга и снижение размеров авансов. С начала этого года на рынке лизинга активно предлагается срок по автолизингу в 7 лет, который позволяет клиенту распределить бремя ежемесячного платежа на более длительный период.Второе — снижение размера аванса. По нашей статистике, в прошлом году в среднем размер аванса на рынке был 19-21 %, сейчас снижается до 7-8 % среди крупнейших компаний. И средний срок по заключенным договорам: если в позапрошлом году был порядка 40 месяцев, сейчас – 60 месяцев.— Ранее вы сообщали о возросшей доле российских автомобилей в сегменте лизинга LCV. Какая картина в области легковых авто? На сколько выросла доля китайских авто?— Рост по китайским автомобилям на отечественном рынке произошел в разы. Проникновение китайских брендов в грузовом сегменте составляет 60-65 %, в легковом сегменте — 49-50 % в зависимости от марки. Возросшие потребности бизнеса на сегодня действительно закрываются со стороны китайских брендов. Доля китайских авто во всех продажах компании составляет 53 % за 10 месяцев 2023 года, в прошлом году она составляла 23 % за аналогичный период прошлого год. Отдельно по доле легковых автомобилей из Китая в лизинге, то рост произошел в 4 раза.— Какие китайские марки наиболее популярны в отрасли лизинга в России?— По легковым автомобилям наиболее частые запросы по Changan, Omoda. Haval и Geеly. По грузовикам лидером среди марок является "Камаз", но активно растет спрос на китайские марки: Sitrak, Shacman, Faw, Foton и Dongfeng. С точки зрения размера рынка лизинга также сильно влияет цена автомобиля.Если мы посмотрим, в прошлом году средняя цена лизинга по автотранспорту находилась около 2-3 миллионов рублей, сейчас, исходя из курсовой динамики, размера ключевой ставки, издержек по доставке, налогов и сборов, средняя стоимость предмета лизинга находится на уровне около 6-7 миллионов рублей.— На автомобильный рынок РФ недавно начали выходить и иранские марки. Рассматриваете ли возможность начать передачу в лизинг таких авто?— Мы внимательно смотрим за всеми новыми марками и производителями, которые выходят на рынок, но в первую очередь идем за спросом наших клиентов. Если у клиентов будет интерес к иранским маркам, конечно, мы с удовольствием предложим им наши финансовые инструменты работы с такими брендами.— На текущий момент спрос на такие автомобили уже появился среди отечественных клиентов?— На сегодня они еще только формируют такую базу. Объем поставок иранских автомобилей в 2024 году, по нашим оценкам, ожидается на уровне около 20 тысяч. Это такое тестовое использование и новые направления для российских потребителей.— Сегодня все в ожидании первого российского электромобиля "Атом". Ведете ли переговоры с компанией по приобретению авто?— Нам очень интересен этот проект, мы, безусловно, заинтересованы в его активном развитии и масштабировании, потому что и сам по себе сегмент электромобилей сейчас активно растет. Поэтому для себя воспринимаем проект очень перспективным и рассчитываем, что будем одним из значимых партнеров для этого бренда.— Сколько сейчас составляет доля продаж электромобилей в России? Следует ли ожидать увеличения рынка таких машин?— На текущий момент доля электромобилей в продажах в России несущественна, по итогам 2023 года она составит примерно 1 % от всех общего рынка, это 12-13 тысяч машин, что предполагает рост примерно в 4 раза по сравнению с 2022 годом. Росту продаж должно способствовать увеличение производства электротранспортных средств, развитие зарядной инфраструктуры, запуск новых проектов, снижение себестоимости и стоимости владения, импорт электрокаров, в том числе из Китая. Как следствие, доля продаж электромобилей на уровне 25 % в 2035 года представляется вполне вероятным.— С какими агрегаторами такси и каршеринга у вас есть соглашения? Планируете ли расширить сотрудничество в этом направлении? — Мы сотрудничаем с партнерами Яндекс.Такси, планируем и рассчитываем профинансировать до 5 тысяч таких машин в 2024 году. Также мы активно работаем с каршеринговами компаниями и по запросу с их стороны всегда предлагаем решения для обновления их автопарков.— Компания имеет большую долю лизинга в сегменте железнодорожного транспорта. Какие изменения произошли в этом года?— Движение на Восток, увеличение потребности в перевозках формируют спрос на вагоны и провозные мощности. За 9 месяцев 2023 официально мы профинансировали 37 тысяч вагонов на 92 миллиарда рублей с НДС. Всего сейчас в нашем портфеле порядка 135 тысяч вагонов, и относительно всего 2022 года существенно не изменилось за счет активного оборота новых и погашения по срокам вагонов в лизинговом портфеле, при том что весь парк вагонов сейчас в России оценивается в 1,3 миллиона единиц.— На сколько выросли цены на вагоны в текущем году? Ожидаете продолжения рост стоимости подвижного состава в 2024? Как это отразится на покупательской способности клиентов?— Цены выросли почти в два раза год к году. Это связано с огромным спросом на перевозки и увеличение количества движения на транспортных коридорах. Все в моменте сформировало достаточно высокий спрос на стоимость вагонов и на потребность инструментов лизинга. Мы сейчас видим, что вся производственная программа основных заводов-производителей на 2024 год полностью законтрактована, что обозначает высокий интерес со стороны клиентов для формирования дополнительного, нового парка вагонов.— Какие результаты в лизинге водного транспорта у компании по итогам года? Какие прогнозы на 2024 год?— За 9 месяцев мы профинансировали предметы вводного лизинга на 24,7 миллиарда рублей с НДС. И, безусловно, для нас этот сегмент очень интересен, с учетом тех задач, которые поставило руководство страны перед группой ВТБ.— Часть компаний говорили о нехватке кадров. В текущем году вы запустили программу "Карьера. Маршрут построен", в чем ее специфика? Кто может стать ее участников?— Кадры решают все. Безусловно, подтверждаю, что для нас поиск персонала с учетом роста бизнеса – одна из приоритетных задач и в этом году, и в следующем. И это помимо поиска на рынке уже сформированных профессионалов или привлечения в команду сотрудников из других смежных отраслей. Кроме того, мы активно работаем со студентами, развиваются программы, которые помогают выпускникам или студентам применять теоретические знания на практике. В этом году мы запустили программу с выпускниками вузов 2021-2023 годов. Это не только выпускники, но и студенты по нескольким направлениям: разработка и IT-безопасность, продажи, маркетинг и так далее. Мы очень довольны тем откликом, который у нас был со стороны студентов.— Хотите увеличить взаимодействие с российскими вузами в дальнейшем?— Мы планируем очень активно расширять эту программу. Это вопрос не конкретного вуза, который мы для себя определяем, а нашей приверженности дальнейшему увеличению программы работы со студентами и выпускниками. Мы одновременно видим вклад и работу со стороны общественных организаций, ассоциации лизинговых компаний, национального лизингового союза для того, чтобы мы не только со своей стороны продвигали и предлагали специализацию и возможность работы, но и популяризировали лизинг-индустрию для молодых специалистов.

https://ria.ru/20230613/lizing-1877795946.html

https://ria.ru/20230221/faktoring-1853399139.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, антон мусатов, втб лизинг, рынки, экономика, россия, втб, логистика