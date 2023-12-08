https://ria.ru/20231208/motorinvest-1914670746.html
"Моторинвест" рассказал о планах выпустить первый гибрид Evolute i-SPACE
"Моторинвест" рассказал о планах выпустить первый гибрид Evolute i-SPACE - РИА Новости, 08.12.2023
"Моторинвест" рассказал о планах выпустить первый гибрид Evolute i-SPACE
"Моторинвест" планирует начать в следующем году производство гибрида Evolute i-SPACE на своем заводе в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:26
2023-12-08T17:26
2023-12-08T17:40
экономика
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Моторинвест" планирует начать в следующем году производство гибрида Evolute i-SPACE на своем заводе в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. "Производство модели i-SPACE планируется начать в 2024 году", - рассказали в пресс-службе. Гибрид — это автомобиль, в котором кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель. Уточняется, что Evolute i-SPACE оснащен последовательной гибридной силовой установкой суммарной мощностью 178 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час семиместного кроссовера занимает 7,4 секунды. Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком составляет 1 150 километров, при этом расход топлива составит 5,5 литра на 100 км. "Запас хода только на электротяге составит 87 километров, чего достаточно для передвижения по городу в течение дня", - уточнили в компании. Завод "Моторинвеста" под Липецком - первое специализирующееся на электромобилях предприятие в России. Сейчас на нем собираются четыре модели: седаны i-PRO, кроссоверы i-SKY и i-JOY, а также минивэны i-VAN.
https://ria.ru/20231116/elektromobili-1909881745.html
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экономика, липецкая область, россия
Экономика, Липецкая область, Россия
"Моторинвест" рассказал о планах выпустить первый гибрид Evolute i-SPACE
Липецкий "Моторинвест" планирует начать выпуск гибрида Evolute i-SPACE в 2024 г
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Моторинвест" планирует начать в следующем году производство гибрида Evolute i-SPACE на своем заводе в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя.
"Производство модели i-SPACE планируется начать в 2024 году", - рассказали в пресс-службе.
Гибрид — это автомобиль, в котором кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель.
Уточняется, что Evolute i-SPACE оснащен последовательной гибридной силовой установкой суммарной мощностью 178 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час семиместного кроссовера занимает 7,4 секунды. Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком составляет 1 150 километров, при этом расход топлива составит 5,5 литра на 100 км.
"Запас хода только на электротяге составит 87 километров, чего достаточно для передвижения по городу в течение дня", - уточнили в компании.
Завод "Моторинвеста" под Липецком - первое специализирующееся на электромобилях предприятие в России
. Сейчас на нем собираются четыре модели: седаны i-PRO, кроссоверы i-SKY и i-JOY, а также минивэны i-VAN.
"Моторинвест" планирует произвести до 14 тысяч электромобилей в 2024 году