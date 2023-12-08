https://ria.ru/20231208/motorinvest-1914670746.html

"Моторинвест" рассказал о планах выпустить первый гибрид Evolute i-SPACE

"Моторинвест" рассказал о планах выпустить первый гибрид Evolute i-SPACE - РИА Новости, 08.12.2023

"Моторинвест" рассказал о планах выпустить первый гибрид Evolute i-SPACE

"Моторинвест" планирует начать в следующем году производство гибрида Evolute i-SPACE на своем заводе в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:26

2023-12-08T17:26

2023-12-08T17:40

экономика

липецкая область

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. "Моторинвест" планирует начать в следующем году производство гибрида Evolute i-SPACE на своем заводе в Липецкой области, сообщили РИА Новости в пресс-службе автопроизводителя. "Производство модели i-SPACE планируется начать в 2024 году", - рассказали в пресс-службе. Гибрид — это автомобиль, в котором кроме двигателя внутреннего сгорания используется еще и электродвигатель. Уточняется, что Evolute i-SPACE оснащен последовательной гибридной силовой установкой суммарной мощностью 178 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час семиместного кроссовера занимает 7,4 секунды. Запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком составляет 1 150 километров, при этом расход топлива составит 5,5 литра на 100 км. "Запас хода только на электротяге составит 87 километров, чего достаточно для передвижения по городу в течение дня", - уточнили в компании. Завод "Моторинвеста" под Липецком - первое специализирующееся на электромобилях предприятие в России. Сейчас на нем собираются четыре модели: седаны i-PRO, кроссоверы i-SKY и i-JOY, а также минивэны i-VAN.

https://ria.ru/20231116/elektromobili-1909881745.html

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экономика, липецкая область, россия