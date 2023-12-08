https://ria.ru/20231208/moskva-1914656776.html

Три молочно-раздаточных пункта открылись после ремонта в столице

Три молочно-раздаточных пункта открылись после ремонта в столице - РИА Новости, 08.12.2023

Три молочно-раздаточных пункта открылись после ремонта в столице

На территории столицы отремонтировали еще три молочно-раздаточных пунктах, работы провели в рамках городской программы обновления по аналогии с проектом по... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:41

2023-12-08T16:41

2023-12-08T16:41

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москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. На территории столицы отремонтировали еще три молочно-раздаточных пунктах, работы провели в рамках городской программы обновления по аналогии с проектом по модернизации поликлиник, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Обновленные пункты открылись в столичных районах Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское. Жители указанных столичных районов теперь будут получать бесплатную и свежую продукцию в комфортных условиях. В этом году в Москве отремонтировали уже 48 молочно-раздаточных пунктов. Всего в рамках этой программы был отремонтирован 71 пункт. "Забота о семьях находится среди безусловных приоритетов города. В числе направлений работы — обновление молочно-раздаточных пунктов, где беременные женщины и родители маленьких горожан получают свежую и качественную молочную продукцию. Теперь продукты питания в обновленных МРП могут получать жители районов Южное Медведково, Фили-Давыдково и Крылатское", - подчеркнула заммэра. По ее словам, в городе не просто проводят ремонт на объектах, но и внедряют туда современные методы организации пространства. Кроме того, в молочно-раздаточных пунктах применяют единую систему навигации. Ракова добавила, что власти Москвы хотят, чтобы горожане приходили в удобные, благоустроенные и современные пункты. Строители во время проведения ремонтных работ поменяли окна и двери, также была установлена новая сантехника, появились новые системы пожарной безопасности и кондиционирования. Внутри раздаточные пункты отделали современными материалами, все выдержано в общей стилистике с детскими поликлиниками, которые также были отремонтированы по новому стандарту. Особенностью обновленных пунктов стала единая система навигации – рабочие смонтировали узнаваемые фасадные таблички. Внутри установили стойки "Пункт выдачи" и функциональные помещения. Кроме того, в обновленных пунктах расставили удобную мебель, которой могут воспользоваться работники и посетители. Когда в пунктах выдачи проходит ремонт, забирать продукцию можно в соседних или в любых других пунктах, которые можно выбрать на портале мэра Москвы. На территории столицы работают более 200 пунктов выдачи. На этих объектах москвичи получают бесплатные продукты питания, которые предназначены для беременных женщин, детей до трех лет (а также кормящих матерей в первые полгода после родов), детей из многодетных семей в возрасте до семи лет, детей с хроническими заболеваниями младше 15 лет, а также детей-инвалидов. Женщинам выдают витаминизированные соки и молоко, детям – молочные продукты (молочные смеси, творог) а также овощные и фруктовые пюре. Чтобы получить эти продукты, горожане должны иметь постоянную регистрацию в столице, местный полис ОМС. Еще нужно быть прикрепленным к московской поликлинике. Разрешение на самостоятельное оформление заказов можно оформить на портале столичного градоначальника. Тем, кто подтвердил право на получение этих продуктов, не нужно второй раз посещать медучреждение, так как услуга предоставляется автоматически в разделе "Семья и дети". В этом же разделе можно выбрать адрес конкретного молочно-раздаточного пункта.

https://ria.ru/20231207/katki-1914331294.html

https://realty.ria.ru/20231208/bolnitsy-1914548314.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, анастасия ракова