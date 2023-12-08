https://ria.ru/20231208/moskva-1914467278.html
Ефимов: рост товарооборота Москвы с Казахстаном превысил 18 процентов
Ефимов: рост товарооборота Москвы с Казахстаном превысил 18 процентов - РИА Новости, 08.12.2023
Ефимов: рост товарооборота Москвы с Казахстаном превысил 18 процентов
За первые девять месяцев текущего года рост товарооборота Москвы с Казахстаном составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:05
2023-12-08T14:05
2023-12-08T14:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_e4e7a458a7f63f9beda3cd2e470ebf5c.jpg
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года рост товарооборота Москвы с Казахстаном составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой страной равна примерно 27%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Несмотря на санкционные ограничения, столичные промышленники продолжают налаживать внешнеэкономическую деятельность и увеличивать поставки продукции в дружественные страны. Например, доля Москвы в общероссийском обороте с Казахстаном увеличилась до 27%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что за первые девять месяцев этого года товарооборот столицы с Казахстаном вырос более чем на 18%, если сравнивать такие же показатели прошлого года.Еще Москва является лидером среди других российских субъектов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Казахстан. Доля продукции столичного АПК превышает 20%, доля промышленного экспорта равна более 80%.По словам министра правительства столицы, главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за указанный период в этом году Москва поставляла продукты на территорию Казахстана. Объем экспорта продуктов вырос на 16%, если сравнивать с таким же периодом 2022 года.Московские компании отправляли в Казахстан фармацевтику, косметику, одежду, обувь и ткани, электротехническое и промышленное оборудование и другую продукцию.Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики, поддерживает московский промышленный и агропромышленный экспорт. Специалисты этого центра занимаются анализом целевых для столичных производителей рынков, а еще они помогают организациям с поиском контрагентов, проводят переговоры с потенциальными покупателями в других странах. Кроме того, они обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании, которые производят несырьевую неэнергетическую продукцию, переориентировали свой экспорт. Теперь свою продукцию они отправляют в другие страны. Среди них государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других стран СНГ.
https://ria.ru/20231123/logisticheskiy_kompleks-1911181853.html
https://ria.ru/20231117/pokazateli-1910161078.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/12/1858757395_72:0:2205:1600_1920x0_80_0_0_2bfc928fdcd7ae322bd4f0901cb7d7eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года рост товарооборота Москвы с Казахстаном составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой страной равна примерно 27%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"Несмотря на санкционные ограничения, столичные промышленники продолжают налаживать внешнеэкономическую деятельность и увеличивать поставки продукции в дружественные страны. Например, доля Москвы в общероссийском обороте с Казахстаном увеличилась до 27%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Ефимов: логистический комплекс по городской программе построят в Москве
Он уточнил, что за первые девять месяцев этого года товарооборот столицы с Казахстаном вырос более чем на 18%, если сравнивать такие же показатели прошлого года.
Еще Москва является лидером среди других российских субъектов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Казахстан. Доля продукции столичного АПК превышает 20%, доля промышленного экспорта равна более 80%.
По словам министра правительства столицы, главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского
, за указанный период в этом году Москва поставляла продукты на территорию Казахстана. Объем экспорта продуктов вырос на 16%, если сравнивать с таким же периодом 2022 года.
Московские компании отправляли в Казахстан фармацевтику, косметику, одежду, обувь и ткани, электротехническое и промышленное оборудование и другую продукцию.
Ефимов: в столице отмечен рост важных социально-экономических показателей
Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики, поддерживает московский промышленный и агропромышленный экспорт. Специалисты этого центра занимаются анализом целевых для столичных производителей рынков, а еще они помогают организациям с поиском контрагентов, проводят переговоры с потенциальными покупателями в других странах. Кроме того, они обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.
В рамках мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании, которые производят несырьевую неэнергетическую продукцию, переориентировали свой экспорт. Теперь свою продукцию они отправляют в другие страны. Среди них государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других стран СНГ.