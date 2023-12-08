https://ria.ru/20231208/moskva-1914467278.html

Ефимов: рост товарооборота Москвы с Казахстаном превысил 18 процентов

Ефимов: рост товарооборота Москвы с Казахстаном превысил 18 процентов - РИА Новости, 08.12.2023

Ефимов: рост товарооборота Москвы с Казахстаном превысил 18 процентов

За первые девять месяцев текущего года рост товарооборота Москвы с Казахстаном составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:05

2023-12-08T14:05

2023-12-08T14:05

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. За первые девять месяцев текущего года рост товарооборота Москвы с Казахстаном составил более чем 18%, доля столицы в общероссийском товарообороте с этой страной равна примерно 27%, сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."Несмотря на санкционные ограничения, столичные промышленники продолжают налаживать внешнеэкономическую деятельность и увеличивать поставки продукции в дружественные страны. Например, доля Москвы в общероссийском обороте с Казахстаном увеличилась до 27%", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Он уточнил, что за первые девять месяцев этого года товарооборот столицы с Казахстаном вырос более чем на 18%, если сравнивать такие же показатели прошлого года.Еще Москва является лидером среди других российских субъектов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Казахстан. Доля продукции столичного АПК превышает 20%, доля промышленного экспорта равна более 80%.По словам министра правительства столицы, главы московского департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, за указанный период в этом году Москва поставляла продукты на территорию Казахстана. Объем экспорта продуктов вырос на 16%, если сравнивать с таким же периодом 2022 года.Московские компании отправляли в Казахстан фармацевтику, косметику, одежду, обувь и ткани, электротехническое и промышленное оборудование и другую продукцию.Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики, поддерживает московский промышленный и агропромышленный экспорт. Специалисты этого центра занимаются анализом целевых для столичных производителей рынков, а еще они помогают организациям с поиском контрагентов, проводят переговоры с потенциальными покупателями в других странах. Кроме того, они обеспечивают участие в международных выставках и бизнес-миссиях.В рамках мероприятий национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в прошлом году, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, московские компании, которые производят несырьевую неэнергетическую продукцию, переориентировали свой экспорт. Теперь свою продукцию они отправляют в другие страны. Среди них государства Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и других стран СНГ.

https://ria.ru/20231123/logisticheskiy_kompleks-1911181853.html

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москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский