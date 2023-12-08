https://ria.ru/20231208/moldaviya-1914678734.html

Оппозиция рассказала, зачем власти тянут Молдавию в болото евроинтеграции

Оппозиция рассказала, зачем власти тянут Молдавию в болото евроинтеграции - РИА Новости, 08.12.2023

Оппозиция рассказала, зачем власти тянут Молдавию в болото евроинтеграции

Руководство Молдавии настаивает на евроинтеграционном процессе из-за желания остаться у власти, даже если шансы на вступление в ЕС крайне малы, заявили в... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:49

2023-12-08T17:49

2023-12-08T17:49

в мире

молдавия

евросоюз

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/15/1873230753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_570bf3ef4b10efd7910117f0e06d404b.jpg

КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Руководство Молдавии настаивает на евроинтеграционном процессе из-за желания остаться у власти, даже если шансы на вступление в ЕС крайне малы, заявили в оппозиционной партии "Шанс" в Telegram-канале. Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в Евросоюзе, отметив, что рано или поздно это все-таки случится. "Власть продолжает с упорством барана тянуть нас в болото "евроинтеграции" в то время, когда нашей стране жизненно необходимо сосредоточиться на укреплении внутренней экономики, повышении качества жизни населения и устранении системных проблем, которые мешают нашему развитию. Почему? Все просто — жажда власти", - говорится в заявлении политсилы.Представители партии "Шанс" отмечают, что есть страны, которые десятки лет несут кандидатский статус без малейшей надежды на вступление в ЕС. Кроме того, Молдавию рассматривают совместно с Украиной, хотя каждому из государств нужно решать свои проблемы, требующие индивидуального подхода. "Функционеры партии "Действие и солидарность" утверждают, что только они могут гарантировать успешную евроинтеграцию. А учитывая, что процесс займет лет 10, а то и больше, — нужна несменяемая власть", - говорится в сообщении. Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

https://ria.ru/20231205/moldaviya-1913669500.html

https://ria.ru/20231207/moldaviya-1914296997.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, евросоюз, еврокомиссия