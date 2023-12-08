Оппозиция рассказала, зачем власти тянут Молдавию в болото евроинтеграции
Партия "Шанс": Молдавию тянут в болото евроинтеграции из-за борьбы за власть
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Флаги Молдавии и Евросоюза. Архивное фото
КИШИНЕВ, 8 дек - РИА Новости. Руководство Молдавии настаивает на евроинтеграционном процессе из-за желания остаться у власти, даже если шансы на вступление в ЕС крайне малы, заявили в оппозиционной партии "Шанс" в Telegram-канале.
Глава правительства Молдавии Дорин Речан допустил, что в декабре Молдавия может и не получит возможность открытия переговоров о полноправном членстве в Евросоюзе, отметив, что рано или поздно это все-таки случится.
"Власть продолжает с упорством барана тянуть нас в болото "евроинтеграции" в то время, когда нашей стране жизненно необходимо сосредоточиться на укреплении внутренней экономики, повышении качества жизни населения и устранении системных проблем, которые мешают нашему развитию. Почему? Все просто — жажда власти", - говорится в заявлении политсилы.
Представители партии "Шанс" отмечают, что есть страны, которые десятки лет несут кандидатский статус без малейшей надежды на вступление в ЕС. Кроме того, Молдавию рассматривают совместно с Украиной, хотя каждому из государств нужно решать свои проблемы, требующие индивидуального подхода.
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"Функционеры партии "Действие и солидарность" утверждают, что только они могут гарантировать успешную евроинтеграцию. А учитывая, что процесс займет лет 10, а то и больше, — нужна несменяемая власть", - говорится в сообщении.
Президент Молдавии Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС. Формальное решение о начале переговорного процесса по вступлению в Евросоюз будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.