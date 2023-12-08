https://ria.ru/20231208/metro-1914663425.html

В Москве восстановили движение на синей ветке метро

В Москве восстановили движение на синей ветке метро - РИА Новости, 08.12.2023

В Москве восстановили движение на синей ветке метро

Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:04

2023-12-08T17:04

2023-12-08T17:15

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в экстренных службах информировали, что перебои с электроснабжением произошли, по предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии московского метро, поезда не ходили в обоих направлениях. Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что по громкоговорителю пассажирам синей ветки объявили, что "по техническим причинам" поезда не идут до "Щелковской". Всех высадили на "Партизанской".Столичный департамент транспорта пояснял, что остановка движения между "Партизанской" и "Щелковской" произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, напряжение было подано в 16.45. По его словам, из-за инцидента поезда с людьми находились в тоннеле без света 1 час 7 минут.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, московский метрополитен