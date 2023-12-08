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В Москве восстановили движение на синей ветке метро - РИА Новости, 08.12.2023
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17:04 08.12.2023 (обновлено: 17:15 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/metro-1914663425.html
В Москве восстановили движение на синей ветке метро
В Москве восстановили движение на синей ветке метро - РИА Новости, 08.12.2023
В Москве восстановили движение на синей ветке метро
Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:04
2023-12-08T17:15
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.Ранее в экстренных службах информировали, что перебои с электроснабжением произошли, по предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии московского метро, поезда не ходили в обоих направлениях. Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что по громкоговорителю пассажирам синей ветки объявили, что "по техническим причинам" поезда не идут до "Щелковской". Всех высадили на "Партизанской".Столичный департамент транспорта пояснял, что остановка движения между "Партизанской" и "Щелковской" произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе.Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, напряжение было подано в 16.45. По его словам, из-за инцидента поезда с людьми находились в тоннеле без света 1 час 7 минут.
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происшествия, москва, московский метрополитен
Происшествия, Москва, Московский метрополитен
В Москве восстановили движение на синей ветке метро

Движение на синей ветке метро Москвы, нарушенное из-за сбоя, восстановили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип московского метро. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Движение на Арбатско-Покровской линии столичного метро восстановлено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
"Движение на Арбатско-Покровской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
Ранее в экстренных службах информировали, что перебои с электроснабжением произошли, по предварительной информации, на Арбатской-Покровской линии московского метро, поезда не ходили в обоих направлениях. Корреспондент РИА Новости сообщил с места событий, что по громкоговорителю пассажирам синей ветки объявили, что "по техническим причинам" поезда не идут до "Щелковской". Всех высадили на "Партизанской".
Столичный департамент транспорта пояснял, что остановка движения между "Партизанской" и "Щелковской" произошла из-за отключения напряжения на контактном рельсе.
Как уточнил РИА Новости представитель экстренных служб столицы, напряжение было подано в 16.45. По его словам, из-за инцидента поезда с людьми находились в тоннеле без света 1 час 7 минут.
 
ПроисшествияМоскваМосковский метрополитен
 
 
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