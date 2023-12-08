https://ria.ru/20231208/medtekhnika-1914518748.html

Кузбасс выполнил годовой план по обновлению медтехники по нацпроекту

Кузбасс выполнил годовой план по обновлению медтехники по нацпроекту - РИА Новости, 08.12.2023

Кузбасс выполнил годовой план по обновлению медтехники по нацпроекту

Кузбасс выполнил годовой план по обновлению медтехники по нацпроекту, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:43

2023-12-08T08:43

2023-12-08T08:43

кемерово

сергей цивилев

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 8 дек - РИА Новости. Кузбасс выполнил годовой план по обновлению медтехники по нацпроекту, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева. "По программе модернизации первичного звена план выполнен на 100% - приобретено 333 единицы техники. За 2021-2022 годы поступило 1452 единицы современного оборудования - аппараты УЗИ, ЭКГ, рентгенологические комплексы, маммографы и другое высокотехнологичное оснащение, которое помогает выявлять заболевания на ранней стадии", - говорится в сообщении. Новые машины скорой помощи приходят на замену устаревшему транспорту. С 2021 по 2023 годы по нацпроекту поступило 222 единицы автотранспорта, из них 47 - в этом году. Для повышения доступности и качества помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями с 2019 года переоснащено 12 медицинских организаций Кузбасса, на базе которых работают региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения. В 2023 году кардиологическая служба региона получила 296 единиц современного оборудования по федеральному проекту "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", за 2019-2022 годы – 1002 единицы, в том числе тяжелого оборудования – ангиографы, компьютерные томографы, аппараты МРТ. Это позволяет значительно повысить доступность высокотехнологичной медицинской помощи. С 2021 по 2023 годы показатель по обеспечению пациентов с болезнями системы кровообращения лекарственной терапией после выписки из стационаров увеличился на 18% (до 98%). В рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" в Кузбассе функционирует 10 центров амбулаторной помощи, где жители отдаленных территорий могут пройти первичную диагностику и получить специализированную медицинскую помощь, не выезжая в Кемерово. Кроме того, в рамках проекта приобретается оборудование для медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями. В 2023 году по нацпроекту поступило 29 единиц современной медтехники и оборудования для лучевой терапии, предназначенного для высокоэффективного лечения, а также аппараты МРТ и МСКТ, рентгенологические комплексы и маммографы, за 2019-2022 годы – 225 единиц. "Нацпроект позволяет решать актуальные вопросы в сфере здравоохранения и делать медицинскую помощь кузбассовцам более доступной. На работу в наши поликлиники и больницы приходит талантливая молодежь, медучреждения получают новый транспорт и оборудование. В этом году в рамках национального проекта мы полностью выполнили план по приобретению медицинской техники и оборудования. Также особое внимание уделяем развитию детского здравоохранения, борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями", - приводятся в сообщении слова Цивилева.

https://ria.ru/20231206/uchilische-1914218631.html

https://ria.ru/20231201/kuzbass-1913093432.html

кемерово

кемеровская область

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кемерово, сергей цивилев, кемеровская область