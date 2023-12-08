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Правительство проработает меры стимулирования к проведению онкоскринингов - РИА Новости, 08.12.2023
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18:40 08.12.2023
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Правительство проработает меры стимулирования к проведению онкоскринингов
Правительство проработает меры стимулирования к проведению онкоскринингов - РИА Новости, 08.12.2023
Правительство проработает меры стимулирования к проведению онкоскринингов
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подумать о повышении эффективности мер стимулирования медработников к проведению онкоскрининга пациентов,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:40
2023-12-08T18:40
здоровье - общество
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владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подумать о повышении эффективности мер стимулирования медработников к проведению онкоскрининга пациентов, предусмотрев в том числе повышение премий за выявление подобных заболеваний, он также распорядился наладить направление онкобольных из новых регионов в профильные клиники других субъектов РФ. "Рассмотреть вопросы: о повышении эффективности мер по стимулированию медицинских работников к проведению онкоскрининга пациентов, предусмотрев в том числе увеличение размера денежных выплат таким работникам за выявление онкологических заболеваний", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля. Доложить об исполнении необходимо до 20 декабря. Кроме этого, поручено при участии исполнительных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обеспечить четкую маршрутизацию больных с онкологическими заболеваниями, пациентов с подозрением на такие заболевания, проживающих в этих субъектах, в профильные медицинские организации, расположенные в других регионах, а также в клиники, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти. Доложить об исполнении поручения следует до 20 февраля.
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здоровье - общество, россия, владимир путин, правительство рф, донецкая народная республика, луганская народная республика
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Правительство РФ, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Правительство проработает меры стимулирования к проведению онкоскринингов

Правительство изучит меры стимулирования к проведению онкоскрининга пациентов

© iStock.com / sudok1Больница
Больница - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© iStock.com / sudok1
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину подумать о повышении эффективности мер стимулирования медработников к проведению онкоскрининга пациентов, предусмотрев в том числе повышение премий за выявление подобных заболеваний, он также распорядился наладить направление онкобольных из новых регионов в профильные клиники других субъектов РФ.
"Рассмотреть вопросы: о повышении эффективности мер по стимулированию медицинских работников к проведению онкоскрининга пациентов, предусмотрев в том числе увеличение размера денежных выплат таким работникам за выявление онкологических заболеваний", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте Кремля.
Доложить об исполнении необходимо до 20 декабря.
Кроме этого, поручено при участии исполнительных органов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обеспечить четкую маршрутизацию больных с онкологическими заболеваниями, пациентов с подозрением на такие заболевания, проживающих в этих субъектах, в профильные медицинские организации, расположенные в других регионах, а также в клиники, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти.
Доложить об исполнении поручения следует до 20 февраля.
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