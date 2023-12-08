https://ria.ru/20231208/mchs-1914524347.html

Во Владикавказе ликвидировали пожар в ресторане, на площади 300 "квадратов"

Во Владикавказе ликвидировали пожар в ресторане, на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 08.12.2023

Во Владикавказе ликвидировали пожар в ресторане, на площади 300 "квадратов"

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ресторане и частном доме в Северной Осетии, общая площадь возгорания превысила 300 квадратных метров, сообщает управление... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:31

2023-12-08T09:31

2023-12-08T09:44

происшествия

владикавказ

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЯТИГОРСК, 8 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ресторане и частном доме в Северной Осетии, общая площадь возгорания превысила 300 квадратных метров, сообщает управление МЧС по региону в Telegram-канале. "В 03.27 8 декабря 2023 г поступило сообщение о том, что горит частный дом, расположенный в городе Владикавказ на улице Алагирская, 20. <...> По прибытии было обнаружено, что огнем охвачена кровля ресторана "Генацвале" и частично частного дома. <...> Полная ликвидация пожара - 06.45. Площадь горения оценивается в ресторане - 300 кв м, в частном доме - 3 кв м", - информирует ведомство.Отмечается, что пострадавших нет. Всего от МЧС России к ликвидации пожара привлекались 29 человек и 7 единиц техники.

https://ria.ru/20231208/mchs-1914521777.html

владикавказ

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происшествия, владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)