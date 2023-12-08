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Во Владикавказе ликвидировали пожар в ресторане, на площади 300 "квадратов"
Во Владикавказе ликвидировали пожар в ресторане, на площади 300 "квадратов" - РИА Новости, 08.12.2023
Во Владикавказе ликвидировали пожар в ресторане, на площади 300 "квадратов"
Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ресторане и частном доме в Северной Осетии, общая площадь возгорания превысила 300 квадратных метров, сообщает управление... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T09:31
2023-12-08T09:31
2023-12-08T09:44
происшествия
владикавказ
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЯТИГОРСК, 8 дек - РИА Новости. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в ресторане и частном доме в Северной Осетии, общая площадь возгорания превысила 300 квадратных метров, сообщает управление МЧС по региону в Telegram-канале. "В 03.27 8 декабря 2023 г поступило сообщение о том, что горит частный дом, расположенный в городе Владикавказ на улице Алагирская, 20. <...> По прибытии было обнаружено, что огнем охвачена кровля ресторана "Генацвале" и частично частного дома. <...> Полная ликвидация пожара - 06.45. Площадь горения оценивается в ресторане - 300 кв м, в частном доме - 3 кв м", - информирует ведомство.Отмечается, что пострадавших нет. Всего от МЧС России к ликвидации пожара привлекались 29 человек и 7 единиц техники.
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происшествия, владикавказ, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владикавказ, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владикавказе ликвидировали пожар в ресторане, на площади 300 "квадратов"
МЧС: спасатели ликвидировали пожар в ресторане и частном доме в Северной Осетии