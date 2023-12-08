https://ria.ru/20231208/made_in_russia-1914600329.html

Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров

Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров - РИА Новости, 08.12.2023

Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров

Российские производители провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами в ходе двухдневной деловой миссии в Египет, которая завершилась 6 декабря,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T13:47

2023-12-08T13:47

2023-12-08T13:50

экономика

египет

россия

российский экспортный центр (рэц)

каир (город)

партнерство

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские производители провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами в ходе двухдневной деловой миссии в Египет, которая завершилась 6 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В деловой миссии, организованной Российским экспортным центром, приняли участие 11 отечественных компаний", - говорится в сообщении.Экспортеры представили в Каире оборудование и сервисы для деревообрабатывающей и нефтегазовой промышленности, новые технологии трубопроводного транспорта, решения для различных сфер бизнеса на основе искусственного интеллекта и машинного обучения и другую продукцию.Официальное открытие бизнес-миссии состоялось 5 декабря. С приветственным словом к экспортерам обратились член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, торговый представитель России в Египте Алексей Теванян и международный партнер компании Global Business Alliance, доктор Ахмед Фараг.В первый день миссии для компаний была проведена панельная дискуссия "Практические аспекты внешнеэкономической деятельности в Египте. Барьеры, перспективы и точки роста для экспорта продукции Made in Russia". Участники сессии обсудили особенности продвижения российской продукции на рынке Египта, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, а также перспективы сотрудничества российских компаний с египетскими партнерами.В дискуссии приняли участие представители Федерации египетской промышленности (FEI), министерства торговли и промышленности Египта, египетского бизнес-сообщества и торгпредства России.Во всех сферах деловой миссии был отмечен высокий потенциал сотрудничества, а также достигнуты договоренности о подписании соглашений. Высоко востребованными оказались оборудование и решения для нефтегазовой отрасли, различные станки для деревообработки, технологии трубопроводного транспорта и цифровые решения для банков и страховых компаний. Высокий интерес был отмечен и к российским удобрениям.Участники двусторонних встреч выразили большую надежду на укрепление экономических и дружеских отношений между Россией и Египтом.Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях и выставках под брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".

https://ria.ru/20231117/vystavka-1910036560.html

египет

россия

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, египет, россия, российский экспортный центр (рэц), каир (город), партнерство, бренд сделано в россии (made in russia)