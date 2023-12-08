Рейтинг@Mail.ru
Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 08.12.2023 (обновлено: 13:50 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/made_in_russia-1914600329.html
Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров
Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров - РИА Новости, 08.12.2023
Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров
Российские производители провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами в ходе двухдневной деловой миссии в Египет, которая завершилась 6 декабря,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T13:47
2023-12-08T13:50
экономика
египет
россия
российский экспортный центр (рэц)
каир (город)
партнерство
бренд сделано в россии (made in russia)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914605228_0:33:627:386_1920x0_80_0_0_c282c62a925e8a75aac5afea93fef96e.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские производители провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами в ходе двухдневной деловой миссии в Египет, которая завершилась 6 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."В деловой миссии, организованной Российским экспортным центром, приняли участие 11 отечественных компаний", - говорится в сообщении.Экспортеры представили в Каире оборудование и сервисы для деревообрабатывающей и нефтегазовой промышленности, новые технологии трубопроводного транспорта, решения для различных сфер бизнеса на основе искусственного интеллекта и машинного обучения и другую продукцию.Официальное открытие бизнес-миссии состоялось 5 декабря. С приветственным словом к экспортерам обратились член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, торговый представитель России в Египте Алексей Теванян и международный партнер компании Global Business Alliance, доктор Ахмед Фараг.В первый день миссии для компаний была проведена панельная дискуссия "Практические аспекты внешнеэкономической деятельности в Египте. Барьеры, перспективы и точки роста для экспорта продукции Made in Russia". Участники сессии обсудили особенности продвижения российской продукции на рынке Египта, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, а также перспективы сотрудничества российских компаний с египетскими партнерами.В дискуссии приняли участие представители Федерации египетской промышленности (FEI), министерства торговли и промышленности Египта, египетского бизнес-сообщества и торгпредства России.Во всех сферах деловой миссии был отмечен высокий потенциал сотрудничества, а также достигнуты договоренности о подписании соглашений. Высоко востребованными оказались оборудование и решения для нефтегазовой отрасли, различные станки для деревообработки, технологии трубопроводного транспорта и цифровые решения для банков и страховых компаний. Высокий интерес был отмечен и к российским удобрениям.Участники двусторонних встреч выразили большую надежду на укрепление экономических и дружеских отношений между Россией и Египтом.Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях и выставках под брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
https://ria.ru/20231117/vystavka-1910036560.html
египет
россия
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914605228_35:0:592:418_1920x0_80_0_0_bd9c877e38b0d99c55fc74b00e53847d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, египет, россия, российский экспортный центр (рэц), каир (город), партнерство, бренд сделано в россии (made in russia)
Экономика, Египет, Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Каир (город), партнерство, Бренд Сделано в России (Made in Russia)

Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров

© Фото : Российский экспортный центрУчастники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров
Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Российский экспортный центр
Участники миссии Made in Russia в Египет провели более 150 переговоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Российские производители провели более 150 переговоров с потенциальными партнерами в ходе двухдневной деловой миссии в Египет, которая завершилась 6 декабря, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"В деловой миссии, организованной Российским экспортным центром, приняли участие 11 отечественных компаний", - говорится в сообщении.
Экспортеры представили в Каире оборудование и сервисы для деревообрабатывающей и нефтегазовой промышленности, новые технологии трубопроводного транспорта, решения для различных сфер бизнеса на основе искусственного интеллекта и машинного обучения и другую продукцию.
Официальное открытие бизнес-миссии состоялось 5 декабря. С приветственным словом к экспортерам обратились член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, торговый представитель России в Египте Алексей Теванян и международный партнер компании Global Business Alliance, доктор Ахмед Фараг.
В первый день миссии для компаний была проведена панельная дискуссия "Практические аспекты внешнеэкономической деятельности в Египте. Барьеры, перспективы и точки роста для экспорта продукции Made in Russia". Участники сессии обсудили особенности продвижения российской продукции на рынке Египта, специфику регулирования и ведения внешнеторговой деятельности в стране, а также перспективы сотрудничества российских компаний с египетскими партнерами.
Экспозиция Made in Russia на выставке Food Africa - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Российские производители продуктов питания отправятся на выставку в Каир
17 ноября, 11:22
В дискуссии приняли участие представители Федерации египетской промышленности (FEI), министерства торговли и промышленности Египта, египетского бизнес-сообщества и торгпредства России.
Во всех сферах деловой миссии был отмечен высокий потенциал сотрудничества, а также достигнуты договоренности о подписании соглашений. Высоко востребованными оказались оборудование и решения для нефтегазовой отрасли, различные станки для деревообработки, технологии трубопроводного транспорта и цифровые решения для банков и страховых компаний. Высокий интерес был отмечен и к российским удобрениям.
Участники двусторонних встреч выразили большую надежду на укрепление экономических и дружеских отношений между Россией и Египтом.
Узнать подробнее об условиях участия в бизнес-миссиях и выставках под брендом Made in Russia, а также подобрать мероприятие на 2024 год можно на цифровой платформе "Мой экспорт" в разделе "Мероприятия".
 
ЭкономикаЕгипетРоссияРоссийский экспортный центр (РЭЦ)Каир (город)партнерствоБренд Сделано в России (Made in Russia)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала