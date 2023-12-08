https://ria.ru/20231208/lysenko-1914636156.html

Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах

Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах - РИА Новости, 08.12.2023

Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах

Главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила РИА Новости, что готова стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах, если поступит такое... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:30

2023-12-08T15:30

2023-12-08T15:30

политика

россия

марьяна лысенко

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила РИА Новости, что готова стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах, если поступит такое предложение. "Если предложит, безусловно, это честь", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, готова ли стать доверенным лицом Путина на выборах, если поступит такое предложение. Собеседница агентства уточнила, что встреча с президентом - это всегда волнительно. "Самое замечательное, что в ходе этой встречи мы для себя прояснили, что Владимир Владимирович будет баллотироваться на новый срок. И это, безусловно, не может не радовать", - добавила Лысенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявление главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звёздами Героев России. Среди участников беседы с Путиным была и главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.

https://ria.ru/20231208/zhoga-1914614106.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, марьяна лысенко, владимир путин