Рейтинг@Mail.ru
Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/lysenko-1914636156.html
Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах
Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах - РИА Новости, 08.12.2023
Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах
Главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила РИА Новости, что готова стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах, если поступит такое... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:30
2023-12-08T15:30
политика
россия
марьяна лысенко
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776648445_0:65:1280:785_1920x0_80_0_0_efa033327b3e38ef8b63ddc5c93a70fc.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила РИА Новости, что готова стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах, если поступит такое предложение. "Если предложит, безусловно, это честь", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, готова ли стать доверенным лицом Путина на выборах, если поступит такое предложение. Собеседница агентства уточнила, что встреча с президентом - это всегда волнительно. "Самое замечательное, что в ходе этой встречи мы для себя прояснили, что Владимир Владимирович будет баллотироваться на новый срок. И это, безусловно, не может не радовать", - добавила Лысенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявление главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звёздами Героев России. Среди участников беседы с Путиным была и главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.
https://ria.ru/20231208/zhoga-1914614106.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/05/1776648445_17:0:1280:947_1920x0_80_0_0_0f2eed23da6967f501afa8d7dcfaca6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, марьяна лысенко, владимир путин
Политика, Россия, Марьяна Лысенко, Владимир Путин
Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах

Главврач 52-й больницы в Москве Лысенко готова стать доверенным лицом Путина

© Фото : Предоставлено департаментом здравоохранения МосквыГлавный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко
Главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : Предоставлено департаментом здравоохранения Москвы
Главный врач городской клинической больницы №52 Марьяна Лысенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила РИА Новости, что готова стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах, если поступит такое предложение.
"Если предложит, безусловно, это честь", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, готова ли стать доверенным лицом Путина на выборах, если поступит такое предложение.
Собеседница агентства уточнила, что встреча с президентом - это всегда волнительно. "Самое замечательное, что в ходе этой встречи мы для себя прояснили, что Владимир Владимирович будет баллотироваться на новый срок. И это, безусловно, не может не радовать", - добавила Лысенко.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявление главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звёздами Героев России. Среди участников беседы с Путиным была и главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.
Командир отдельного разведывательного батальона Спарта ДНР Артем Жога на церемонии вручения медалей Золотая Звезда в Кремле - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах
14:30
 
ПолитикаРоссияМарьяна ЛысенкоВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала