https://ria.ru/20231208/lysenko-1914636156.html
Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах
Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах - РИА Новости, 08.12.2023
Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах
Главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила РИА Новости, что готова стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах, если поступит такое... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:30
2023-12-08T15:30
2023-12-08T15:30
политика
россия
марьяна лысенко
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила РИА Новости, что готова стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах, если поступит такое предложение. "Если предложит, безусловно, это честь", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, готова ли стать доверенным лицом Путина на выборах, если поступит такое предложение. Собеседница агентства уточнила, что встреча с президентом - это всегда волнительно. "Самое замечательное, что в ходе этой встречи мы для себя прояснили, что Владимир Владимирович будет баллотироваться на новый срок. И это, безусловно, не может не радовать", - добавила Лысенко. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявление главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звёздами Героев России. Среди участников беседы с Путиным была и главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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политика, россия, марьяна лысенко, владимир путин
Политика, Россия, Марьяна Лысенко, Владимир Путин
Врач Лысенко заявила, что готова стать доверенным лицом Путина на выборах
Главврач 52-й больницы в Москве Лысенко готова стать доверенным лицом Путина
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Главврач больницы №52 в Москве Марьяна Лысенко сообщила РИА Новости, что готова стать доверенным лицом Владимира Путина на выборах, если поступит такое предложение.
"Если предложит, безусловно, это честь", - сказала Лысенко, отвечая на вопрос, готова ли стать доверенным лицом Путина на выборах, если поступит такое предложение.
Собеседница агентства уточнила, что встреча с президентом - это всегда волнительно. "Самое замечательное, что в ходе этой встречи мы для себя прояснили, что Владимир Владимирович будет баллотироваться на новый срок. И это, безусловно, не может не радовать", - добавила Лысенко.
Ранее президент РФ
Владимир Путин сообщил герою ДНР
Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок. Данное заявление главы государства было сделано в ходе церемонии награждения участников СВО золотыми звёздами Героев России. Среди участников беседы с Путиным была и главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко.
Артем Жога сообщил о готовности стать доверенным лицом Путина на выборах