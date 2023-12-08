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Врач Щелковской больницы стала лучшей в Подмосковье
Врач Щелковской больницы стала лучшей в Подмосковье - РИА Новости, 08.12.2023
Врач Щелковской больницы стала лучшей в Подмосковье
Участковый терапевт Лосино-Петровской поликлиники Елена Гайдукова одержала победу в областном конкурсе "Подмосковный врач", сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:15
2023-12-08T18:15
2023-12-08T18:15
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Участковый терапевт Лосино-Петровской поликлиники Елена Гайдукова одержала победу в областном конкурсе "Подмосковный врач", сообщает пресс-служба администрации городского округа. Конкурс проводился в два этапа: сначала прошло тестирование по общим вопросам, диспансеризации, препаратам и заболеваниям, затем была проверка практических навыков - оказание неотложной помощи, беседы с пациентом по его жалобам и анамнезу в соответствии с чек-листами. "Высокий уровень здравоохранения в нашем округе обеспечивается, в первую очередь, профессиональной командой медицинских работников. Именно они ежедневно оказывают помощь нашим жителям и помогают бороться с недугами. Отрадно, что наших специалистов отмечают на областном уровне", — приводятся в сообщении слова главы городского округа Щелково Андрея Булгакова. По условиям конкурса участники должны иметь стаж работы не менее 10 лет. Гайдукова пришла в Щелковскую больницу в 2005 году после окончания медицинского вуза.
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щелково, московская область (подмосковье), общество, лосино-петровский, врачи, конкурсы, медицина
Щелково, Московская область (Подмосковье), Общество, Лосино-Петровский, врачи, Конкурсы, Медицина