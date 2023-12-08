https://ria.ru/20231208/lipetsk-1914538596.html

Липецкие медики получили ключи от 11 новых машин скорой помощи

Липецкие медики получили ключи от 11 новых машин скорой помощи - РИА Новости, 08.12.2023

Липецкие медики получили ключи от 11 новых машин скорой помощи

В службу скорой медицинской помощи Липецкой области поступили11 машин класса "В"; ключи от автомобилей медикам вручил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:44

2023-12-08T10:44

2023-12-08T10:44

липецкая область

липецк

игорь артамонов

ульяновский автомобильный завод (уаз)

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В службу скорой медицинской помощи Липецкой области поступили11 машин класса "В"; ключи от автомобилей медикам вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Мы ежегодно обновляем парк "скорых". Обязательно продолжим эту работу. Также будем следить за укомплектованностью штата скорой помощи. В следующем году увеличим зарплату водителям", – сказал Артамонов на торжественной церемонии.Семь "Газелей Некст" и четыре "УАЗ Патриота" доставили в Липецкую область по поручению Правительства РФ. Новые автомобили предназначены для работы бригад скорой медицинской помощи в сельской местности и малых городах. Они отправятся в Добровский, Лев-Толстовский, Воловский, Добринский, Долгоруковский, Измалковский, Становлянский районы. Три машины передали Центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области. К нему присоединены отделения скорой медицинской помощи Елецкой, Грязинской и Задонской центральных районных больниц. Это позволяет улучшить качество оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах как жителям региона, так и пострадавшим в ДТП на федеральных трассах, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20231208/lipetsk-1914537697.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)