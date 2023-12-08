Липецкие медики получили ключи от 11 новых машин скорой помощи
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручает ключи от новых машин скорой помощи медикам
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручает ключи от новых машин скорой помощи медикам
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В службу скорой медицинской помощи Липецкой области поступили11 машин класса "В"; ключи от автомобилей медикам вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Мы ежегодно обновляем парк "скорых". Обязательно продолжим эту работу. Также будем следить за укомплектованностью штата скорой помощи. В следующем году увеличим зарплату водителям", – сказал Артамонов на торжественной церемонии.
Семь "Газелей Некст" и четыре "УАЗ Патриота" доставили в Липецкую область по поручению Правительства РФ. Новые автомобили предназначены для работы бригад скорой медицинской помощи в сельской местности и малых городах. Они отправятся в Добровский, Лев-Толстовский, Воловский, Добринский, Долгоруковский, Измалковский, Становлянский районы. Три машины передали Центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области. К нему присоединены отделения скорой медицинской помощи Елецкой, Грязинской и Задонской центральных районных больниц. Это позволяет улучшить качество оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах как жителям региона, так и пострадавшим в ДТП на федеральных трассах, добавили в пресс-службе.