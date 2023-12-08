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Липецкие медики получили ключи от 11 новых машин скорой помощи - РИА Новости, 08.12.2023
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Липецкая область
 
10:44 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/lipetsk-1914538596.html
Липецкие медики получили ключи от 11 новых машин скорой помощи
Липецкие медики получили ключи от 11 новых машин скорой помощи - РИА Новости, 08.12.2023
Липецкие медики получили ключи от 11 новых машин скорой помощи
В службу скорой медицинской помощи Липецкой области поступили11 машин класса "В"; ключи от автомобилей медикам вручил губернатор Липецкой области Игорь... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T10:44
2023-12-08T10:44
липецкая область
липецк
игорь артамонов
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В службу скорой медицинской помощи Липецкой области поступили11 машин класса "В"; ключи от автомобилей медикам вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе регионального правительства."Мы ежегодно обновляем парк "скорых". Обязательно продолжим эту работу. Также будем следить за укомплектованностью штата скорой помощи. В следующем году увеличим зарплату водителям", – сказал Артамонов на торжественной церемонии.Семь "Газелей Некст" и четыре "УАЗ Патриота" доставили в Липецкую область по поручению Правительства РФ. Новые автомобили предназначены для работы бригад скорой медицинской помощи в сельской местности и малых городах. Они отправятся в Добровский, Лев-Толстовский, Воловский, Добринский, Долгоруковский, Измалковский, Становлянский районы. Три машины передали Центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области. К нему присоединены отделения скорой медицинской помощи Елецкой, Грязинской и Задонской центральных районных больниц. Это позволяет улучшить качество оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах как жителям региона, так и пострадавшим в ДТП на федеральных трассах, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20231208/lipetsk-1914537697.html
липецк
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липецк, игорь артамонов, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)

Липецкие медики получили ключи от 11 новых машин скорой помощи

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручает ключи от новых машин скорой помощи медикам
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручает ключи от новых машин скорой помощи медикам - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручает ключи от новых машин скорой помощи медикам
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. В службу скорой медицинской помощи Липецкой области поступили11 машин класса "В"; ключи от автомобилей медикам вручил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
"Мы ежегодно обновляем парк "скорых". Обязательно продолжим эту работу. Также будем следить за укомплектованностью штата скорой помощи. В следующем году увеличим зарплату водителям", – сказал Артамонов на торжественной церемонии.
Почти 40 километров дорог сделано в Липецке в 2023 году по нацпроекту - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Почти 40 километров дорог сделано в Липецке в 2023 году по нацпроекту
10:42
Семь "Газелей Некст" и четыре "УАЗ Патриота" доставили в Липецкую область по поручению Правительства РФ. Новые автомобили предназначены для работы бригад скорой медицинской помощи в сельской местности и малых городах. Они отправятся в Добровский, Лев-Толстовский, Воловский, Добринский, Долгоруковский, Измалковский, Становлянский районы. Три машины передали Центру скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области. К нему присоединены отделения скорой медицинской помощи Елецкой, Грязинской и Задонской центральных районных больниц. Это позволяет улучшить качество оказания скорой медицинской помощи в экстренной и неотложной формах как жителям региона, так и пострадавшим в ДТП на федеральных трассах, добавили в пресс-службе.
 
Липецкая областьЛипецкИгорь АртамоновУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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