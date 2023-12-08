https://ria.ru/20231208/lipetsk-1914537697.html

Почти 40 километров дорог сделано в Липецке в 2023 году по нацпроекту

Почти 40 километров дорог сделано в Липецке в 2023 году по нацпроекту - РИА Новости, 08.12.2023

Почти 40 километров дорог сделано в Липецке в 2023 году по нацпроекту

в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 40 дорог протяженностью 39,8 километра; часть работ финансировал городской дорожный фонд и... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:42

2023-12-08T10:42

2023-12-08T10:42

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. По итогам 2023 года в Липецке в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтировано 40 дорог протяженностью 39,8 километра; часть работ финансировал городской дорожный фонд и областной дорожный фонд, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов."Поиск и привлечение различных источников финансирования для работ по благоустройству – одна из задач муниципальных властей. Это позволяет более эффективно и быстро отвечать на запросы жителей, касающиеся ремонта и обновления общественной инфраструктуры", – отметил Артамонов.Помимо дорог также проводился ремонт мостов, в том числе сокольского путепровода. В будущем планируется приступить к реконструкции ещё пяти городских мостов – на улицах Советской, Октябрьской, Первомайской, Фрунзе – Плеханова и Студёновской. Транспортные ограничения на период производственных работ будут: ожидается сужение движения транспорта по одной полосе. Ремонтные работы рассчитаны на два года, добавили в пресс-службе облправительства.Там сообщили, что, в частности, на Октябрьском мосту за 50 лет капитальных работ не производилось никогда – только ремонты для поддержания технического состояния. Устранение всех дефектов стоит больших денег. Поэтому пока был проведен аварийный ремонт, то есть укреплены опорные конструкции моста. Это позволит безопасно эксплуатировать объект ещё несколько лет. Однако департамент градостроительства и архитектуры Липецка уже заключил контракт с проектировщиками на реконструкцию моста.

https://ria.ru/20231206/remont-1914174699.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, игорь артамонов