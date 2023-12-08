https://ria.ru/20231208/kunitsa-1914528990.html

В Уфе спасатели поймали и выпустили в лес пробравшуюся в квартиру куницу

В Уфе спасатели поймали и выпустили в лес пробравшуюся в квартиру куницу - РИА Новости, 08.12.2023

В Уфе спасатели поймали и выпустили в лес пробравшуюся в квартиру куницу

Спасатели поймали и вернули в лес куницу, которую обнаружила в своей квартире юная жительницы Уфы, сообщили в Telegram-канале городской мэрии. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:58

2023-12-08T09:58

2023-12-08T14:38

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УФА, 8 дек — РИА Новости. Спасатели поймали и вернули в лес куницу, которую обнаружила в своей квартире юная жительницы Уфы, сообщили в Telegram-канале городской мэрии. "Юная уфимка была дома одна, когда в какой-то момент услышала из своей комнаты странные звуки. Заглянув в детскую, увидела, что там хозяйничает какой-то зверек. Малышка не растерялась, закрыла дверь и вызвала спасателей", — рассказали в мэрии. На помощь прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы. "Они за пять минут отловили незваного гостя. Им оказалась куница. Спасатели отвезли зверька в лесополосу и отпустили на волю", — уточнили в пресс-службе. Это не первый в Уфе случай, когда куницы оказываются в квартирах. В основном они пробираются в жилище через канализационные трубы. Куница — символ Уфы. Зверек коричнево-бурого цвета изображен на городском гербе, бегущим по зеленой земле в серебряном поле. Появление куницы на гербе города исторически обоснованно. Уфимская крепость, основанная в 1574 году для защиты башкирских земель от набегов соседних ханств, одновременно служила центральным пунктом сбора подати. Мех куницы и соболя издавна ценился на Руси, и на основе договора с русским царем башкиры условились платить ясак именно мехом куницы.

https://ria.ru/20231018/kunitsa-1903617582.html

https://ria.ru/20230518/enot-1872762572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уфимские спасатели поймали куницу, пробравшуюся в квартиру Уфимские спасатели поймали куницу, пробравшуюся в квартиру. За помощью обратилась девочка, которая внезапно обнаружила зверька в своей комнате. 2023-12-08T09:58 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

уфа, общество