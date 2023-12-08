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Коммунальщикам на Кубани поручили вывозить мусор в праздники
Коммунальщикам на Кубани поручили вывозить мусор в праздники - РИА Новости, 08.12.2023
Коммунальщикам на Кубани поручили вывозить мусор в праздники
Коммунальщикам Краснодарского края поручено обеспечить бесперебойную работу по вывозу бытовых отходов в новогодние праздники, сообщил вице-губернатор Андрей... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T00:11
2023-12-08T00:11
2023-12-08T00:11
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КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Коммунальщикам Краснодарского края поручено обеспечить бесперебойную работу по вывозу бытовых отходов в новогодние праздники, сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин на совещании по реформированию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. "Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать дополнительные аварийные бригады для работы в новогодние праздники. Работа коммунальных структур должна быть бесперебойной. Уже сейчас должны быть укомплектованы техника и резервные бригады, готова схема работы и назначены дежурные сотрудники. Согласованность действий регоператора и муниципальных образований позволит не допустить проблемных ситуаций", - передает пресс-служба краевой администрации слова Прошунина. Заместитель губернатора также поручил всем региональным операторам скорректировать графики работы мусоровозов и полигонов, проработать вопрос вывоза елок с контейнерных площадок после новогодних праздников. При этом замминистра ТЭК и ЖКХ региона Мария Краснощекова отметила, что по ряду территорий имеются риски. "В первую очередь это новые зоны – Выселковская и Кореновская. Здесь региональный оператор приступит к обязанностям в начале следующего года. Также еще не запущена Мостовская зона. В Староминской регоператора лишили этого статуса", - добавила Краснощекова. Она уточнила, что с главами муниципалитетов ведется работа, при этом на данный момент сбор и транспортировка отходов в этих зонах осуществляется.
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общество, жкх, краснодарский край, вениамин кондратьев, россия
Краснодарский край, Общество, ЖКХ, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Россия
Коммунальщикам на Кубани поручили вывозить мусор в праздники
Коммунальщикам на Кубани поручили бесперебойно вывозить мусор в праздники
КРАСНОДАР, 8 дек - РИА Новости. Коммунальщикам Краснодарского края поручено обеспечить бесперебойную работу по вывозу бытовых отходов в новогодние праздники, сообщил вице-губернатор Андрей Прошунин на совещании по реформированию сферы обращения с твердыми коммунальными отходами.
«
"Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил создать дополнительные аварийные бригады для работы в новогодние праздники. Работа коммунальных структур должна быть бесперебойной. Уже сейчас должны быть укомплектованы техника и резервные бригады, готова схема работы и назначены дежурные сотрудники. Согласованность действий регоператора и муниципальных образований позволит не допустить проблемных ситуаций", - передает пресс-служба краевой администрации слова Прошунина.
Заместитель губернатора также поручил всем региональным операторам скорректировать графики работы мусоровозов и полигонов, проработать вопрос вывоза елок с контейнерных площадок после новогодних праздников. При этом замминистра ТЭК и ЖКХ региона Мария Краснощекова отметила, что по ряду территорий имеются риски.
"В первую очередь это новые зоны – Выселковская и Кореновская. Здесь региональный оператор приступит к обязанностям в начале следующего года. Также еще не запущена Мостовская зона. В Староминской регоператора лишили этого статуса", - добавила Краснощекова.
Она уточнила, что с главами муниципалитетов ведется работа, при этом на данный момент сбор и транспортировка отходов в этих зонах осуществляется.
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