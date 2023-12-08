https://ria.ru/20231208/kreditory-1914682570.html
В России рассрочку будут предоставлять только профессиональные кредиторы
В России рассрочку будут предоставлять только профессиональные кредиторы - РИА Новости, 08.12.2023
В России рассрочку будут предоставлять только профессиональные кредиторы
Президент России Владимир Путин поручил поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 июня обеспечить предоставление рассрочки с комиссиями только профессиональными кредиторами, РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:01
2023-12-08T18:01
2023-12-08T18:01
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 июня обеспечить предоставление рассрочки с комиссиями только профессиональными кредиторами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: в) предоставление рассрочки, предполагающей взимание платы с граждан за ее использование, исключительно лицами, осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Срок - 1 июня 2024 года", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Владимир Путин
В России рассрочку будут предоставлять только профессиональные кредиторы
Путин поручил обеспечить выдачу рассрочки только профессиональными кредиторами