https://ria.ru/20231208/kreditory-1914682570.html

В России рассрочку будут предоставлять только профессиональные кредиторы

В России рассрочку будут предоставлять только профессиональные кредиторы - РИА Новости, 08.12.2023

В России рассрочку будут предоставлять только профессиональные кредиторы

Президент России Владимир Путин поручил поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 июня обеспечить предоставление рассрочки с комиссиями только профессиональными кредиторами, РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:01

2023-12-08T18:01

2023-12-08T18:01

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил поручил кабмину и ЦБ РФ до 1 июня обеспечить предоставление рассрочки с комиссиями только профессиональными кредиторами, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: в) предоставление рассрочки, предполагающей взимание платы с граждан за ее использование, исключительно лицами, осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)". Срок - 1 июня 2024 года", - говорится в поручении.Ответственным за выполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

https://ria.ru/20231013/kredit-1902404584.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, владимир путин