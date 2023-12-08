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На Украине пытались украсть деньги на запчасти для Су-27 - РИА Новости, 08.12.2023
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12:13 08.12.2023 (обновлено: 12:18 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/krazha-1914561608.html
На Украине пытались украсть деньги на запчасти для Су-27
На Украине пытались украсть деньги на запчасти для Су-27 - РИА Новости, 08.12.2023
На Украине пытались украсть деньги на запчасти для Су-27
Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что уличила директора оборонного предприятия в попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:13
2023-12-08T12:18
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что уличила директора оборонного предприятия в попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27. "СБУ и бюро экономической безопасности разоблачили главу оборонного завода, который разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для Су-27… Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях Су-27", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ. В спецслужбе утверждают, что руководитель одного из украинских оборонных предприятий с сообщниками пытался украсть 4 миллиона гривен (почти 110 тысяч долларов), выделенных на закупку запчастей. "Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля. Дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить", - отметили в СБУ. В ведомстве уточнили, что оборонное предприятие перечислило компании первую часть платежа в размере половины от общей суммы контракта. Эти деньги в дальнейшем планировали "вывести в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой". "Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "служебный подлог", - добавили в СБУ. Санкции этих стаей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
https://ria.ru/20231122/vsu-1910966624.html
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в мире, украина, служба безопасности украины
В мире, Украина, Служба безопасности Украины
На Украине пытались украсть деньги на запчасти для Су-27

СБУ: директор оборонного предприятия хотел украсть деньги на запчасти для Су-27

© СБУЗадержание директора оборонного предприятия при попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей СУ-27
Задержание директора оборонного предприятия при попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей СУ-27
© СБУ
Задержание директора оборонного предприятия при попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей СУ-27
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Служба безопасности Украины заявила в Telegram-канале, что уличила директора оборонного предприятия в попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей Су-27.
"СБУ и бюро экономической безопасности разоблачили главу оборонного завода, который разворовывал бюджетные средства на закупки запчастей для Су-27… Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях Су-27", - говорится в сообщении, опубликованном СБУ.
© СБУЗадержание директора оборонного предприятия при попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей СУ-27
Задержание директора оборонного предприятия при попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей СУ-27
© СБУ
Задержание директора оборонного предприятия при попытке украсть деньги, выделенные на закупку запчастей для истребителей СУ-27
В спецслужбе утверждают, что руководитель одного из украинских оборонных предприятий с сообщниками пытался украсть 4 миллиона гривен (почти 110 тысяч долларов), выделенных на закупку запчастей.
"Именно на эту сумму он заключил договор с аффилированной коммерческой структурой на приобретение авиационного модуля. Дельцы поставили на госпредприятие неисправные комплектующие, а его глава распорядился взять на баланс бракованную продукцию и оплатить", - отметили в СБУ.
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В ведомстве уточнили, что оборонное предприятие перечислило компании первую часть платежа в размере половины от общей суммы контракта. Эти деньги в дальнейшем планировали "вывести в тень через подконтрольные фирмы, обналичить и распределить между собой".
"Уже экс-директору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением", "служебный подлог", - добавили в СБУ.
Санкции этих стаей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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