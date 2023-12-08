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Макрон потребовал от Нетаньяху защиты мирных жителей Газы - РИА Новости, 08.12.2023
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22:22 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/konflikt-1914731812.html
Макрон потребовал от Нетаньяху защиты мирных жителей Газы
Макрон потребовал от Нетаньяху защиты мирных жителей Газы - РИА Новости, 08.12.2023
Макрон потребовал от Нетаньяху защиты мирных жителей Газы
Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал, чтобы Израиль обеспечил защиту мирных жителей Газы и РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:22
2023-12-08T22:22
в мире
израиль
франция
париж
биньямин нетаньяху
эммануэль макрон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 8 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал, чтобы Израиль обеспечил защиту мирных жителей Газы и прекратил насилие против палестинцев на Западном берегу Иордана, сообщило агентство Франс Пресс. "В ходе телефонного разговора президент напомнил о необходимости защищать граждан Газы и подчеркнул важность достижения долгосрочного прекращения огня", — сообщило агентство со ссылкой на Елисейский дворец. По словам Макрона, Израиль "обязан принять необходимые меры, чтобы прекратить насилие, совершаемое израильскими поселенцами против палестинцев на западном берегу реки Иордан". Он также потребовал открытия второго КПП для доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, в которой палестинцы "срочно нуждаются". Накануне Париж сообщил, что работает над санкциями в отношении израильских поселенцев и надеется на подвижки в этом вопросе также и на европейском уровне. Ранее МИД Франции также сообщил, что еще 600 тонн гуманитарного груза были направлены в сектор Газа.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
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в мире, израиль, франция, париж, биньямин нетаньяху, эммануэль макрон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Франция, Париж, Биньямин Нетаньяху, Эммануэль Макрон, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Макрон потребовал от Нетаньяху защиты мирных жителей Газы

Макрон потребовал от Нетаньяху прекратить насилие против палестинцев

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия обстрелов Сектора Газа
Последствия обстрелов Сектора Газа - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия обстрелов Сектора Газа
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 8 дек — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху потребовал, чтобы Израиль обеспечил защиту мирных жителей Газы и прекратил насилие против палестинцев на Западном берегу Иордана, сообщило агентство Франс Пресс.
"В ходе телефонного разговора президент напомнил о необходимости защищать граждан Газы и подчеркнул важность достижения долгосрочного прекращения огня", — сообщило агентство со ссылкой на Елисейский дворец.
По словам Макрона, Израиль "обязан принять необходимые меры, чтобы прекратить насилие, совершаемое израильскими поселенцами против палестинцев на западном берегу реки Иордан".
Он также потребовал открытия второго КПП для доступа гуманитарной помощи в сектор Газа, в которой палестинцы "срочно нуждаются".
Накануне Париж сообщил, что работает над санкциями в отношении израильских поселенцев и надеется на подвижки в этом вопросе также и на европейском уровне. Ранее МИД Франции также сообщил, что еще 600 тонн гуманитарного груза были направлены в сектор Газа.
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В миреИзраильФранцияПарижБиньямин НетаньяхуЭммануэль МакронОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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