https://ria.ru/20231208/kiev-1914519678.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.12.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:55

2023-12-08T08:55

2023-12-08T08:55

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. Ранее в пятницу в большинстве регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога. "В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. В Telegram-канале Киевской горадминистрации заявили, что на окраинах города работает ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина