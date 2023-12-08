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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 08.12.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:55
2023-12-08T08:55
2023-12-08T08:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. Ранее в пятницу в большинстве регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога. "В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства. В Telegram-канале Киевской горадминистрации заявили, что на окраинах города работает ПВО. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
РБК-Украина сообщает о взрывах в Киеве во время воздушной тревоги
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Взрывы слышны в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина
.
Ранее в пятницу в большинстве регионов Украины, в том числе в Киевской области, была объявлена воздушная тревога.
"В Киеве были слышны взрывы во время воздушной тревоги", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
В Telegram-канале Киевской горадминистрации заявили, что на окраинах города работает ПВО.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.