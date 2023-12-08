https://ria.ru/20231208/kiev-1914508865.html

На Украине осознали глупость идеи выхода на старые границы с Россией

На Украине осознали глупость идеи выхода на старые границы с Россией - РИА Новости, 08.12.2023

На Украине осознали глупость идеи выхода на старые границы с Россией

Неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе, заявил украинский политолог и глава фонда "Украинская политика"... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T05:43

2023-12-08T05:43

2023-12-08T05:43

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киев

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константин бондаренко

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе, заявил украинский политолог и глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью Youtube-каналу "ДА ЭТО ТАК"."Если пойдет не по плану, хотя я сомневаюсь, что был какой-то план, — были общие лозунги, общие фразы относительно того, что только границы 1991-го года и ничего другого, никаких компромиссов, но это не план — это лозунг, это призыв. Если этот лозунг будет невоплотим, это будет катастрофическим для Украины", — высказался Бондаренко.Он добавил, что к проблемам, с которыми столкнется Украина, станут депопуляция, раскол общества и потеря территорий. По заявлению эксперта, эти факторы будут десятилетиями "аукаться" Киеву.Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года. При этом ранее агентство Bloomberg обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России.

https://ria.ru/20231208/orban-1914503536.html

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в мире, украина, киев, россия, константин бондаренко