https://ria.ru/20231208/kiev-1914508865.html
На Украине осознали глупость идеи выхода на старые границы с Россией
На Украине осознали глупость идеи выхода на старые границы с Россией - РИА Новости, 08.12.2023
На Украине осознали глупость идеи выхода на старые границы с Россией
Неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе, заявил украинский политолог и глава фонда "Украинская политика"... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T05:43
2023-12-08T05:43
2023-12-08T05:43
в мире
украина
киев
россия
константин бондаренко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878987_0:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_deabab28cf566cc67fbb304e2793300a.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Неспособность Киева реализовать план по выходу к границам 1991 года приведет к катастрофе, заявил украинский политолог и глава фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко в интервью Youtube-каналу "ДА ЭТО ТАК"."Если пойдет не по плану, хотя я сомневаюсь, что был какой-то план, — были общие лозунги, общие фразы относительно того, что только границы 1991-го года и ничего другого, никаких компромиссов, но это не план — это лозунг, это призыв. Если этот лозунг будет невоплотим, это будет катастрофическим для Украины", — высказался Бондаренко.Он добавил, что к проблемам, с которыми столкнется Украина, станут депопуляция, раскол общества и потеря территорий. По заявлению эксперта, эти факторы будут десятилетиями "аукаться" Киеву.Официально в Киеве неоднократно отвергали возможность дипломатического решения конфликта на Украине до выхода на границы 1991 года. При этом ранее агентство Bloomberg обратило внимание на рост числа граждан Украины, выступающих за уступки в пользу России.
https://ria.ru/20231208/orban-1914503536.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844878942_0:0:2355:1767_1920x0_80_0_0_ee44433672eca6b6ac01e8f8f28c27be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, константин бондаренко
В мире, Украина, Киев, Россия, Константин Бондаренко
На Украине осознали глупость идеи выхода на старые границы с Россией
Эксперт Бондаренко: план Киева выйти к границам 1991 года приведет к катастрофе