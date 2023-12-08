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Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении электроэнергии - РИА Новости, 08.12.2023
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22:27 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/khischenie-1914732246.html
Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении электроэнергии
Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении электроэнергии - РИА Новости, 08.12.2023
Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении электроэнергии
Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника компании "Россети Северный Кавказ", которого подозревают в хищении... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T22:27
2023-12-08T22:27
происшествия
россия
россети
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НАЛЬЧИК, 8 дек – РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника компании "Россети Северный Кавказ", которого подозревают в хищении электроэнергии на сумму более 15,5 миллионов рублей, сообщило региональное МВД. "Следственной частью Главного управления МВД России по СКФО по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии, ГУЭБ и ПК МВД России, УФСБ России по Ингушетии при взаимодействии с сотрудниками Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России в отношении жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным МВД, бывший сотрудник компании "Россети Северный Кавказ" привлекается к уголовной ответственности за укрытие потери электроэнергии, "образовавшейся в результате ее самовольного безучетного потребления, отнесенного на фиктивные лицевые абонентские счета", в период с января 2018 года по июль 2020 года. Отмечается, что этими действиями компании нанесен ущерб в размере свыше 15,5 миллионов рублей, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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происшествия, россия, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Происшествия, Россия, Россети, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении электроэнергии

Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении на 15,5 млн рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НАЛЬЧИК, 8 дек – РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника компании "Россети Северный Кавказ", которого подозревают в хищении электроэнергии на сумму более 15,5 миллионов рублей, сообщило региональное МВД.
"Следственной частью Главного управления МВД России по СКФО по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии, ГУЭБ и ПК МВД России, УФСБ России по Ингушетии при взаимодействии с сотрудниками Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России в отношении жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным МВД, бывший сотрудник компании "Россети Северный Кавказ" привлекается к уголовной ответственности за укрытие потери электроэнергии, "образовавшейся в результате ее самовольного безучетного потребления, отнесенного на фиктивные лицевые абонентские счета", в период с января 2018 года по июль 2020 года.
Отмечается, что этими действиями компании нанесен ущерб в размере свыше 15,5 миллионов рублей, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.
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