https://ria.ru/20231208/khischenie-1914732246.html

Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении электроэнергии

Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении электроэнергии - РИА Новости, 08.12.2023

Экс-сотрудника Россетей в Ингушетии заподозрили в хищении электроэнергии

Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника компании "Россети Северный Кавказ", которого подозревают в хищении... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T22:27

2023-12-08T22:27

2023-12-08T22:27

происшествия

россия

россети

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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НАЛЬЧИК, 8 дек – РИА Новости. Следователи полиции в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении бывшего сотрудника компании "Россети Северный Кавказ", которого подозревают в хищении электроэнергии на сумму более 15,5 миллионов рублей, сообщило региональное МВД. "Следственной частью Главного управления МВД России по СКФО по материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ингушетии, ГУЭБ и ПК МВД России, УФСБ России по Ингушетии при взаимодействии с сотрудниками Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России в отношении жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным МВД, бывший сотрудник компании "Россети Северный Кавказ" привлекается к уголовной ответственности за укрытие потери электроэнергии, "образовавшейся в результате ее самовольного безучетного потребления, отнесенного на фиктивные лицевые абонентские счета", в период с января 2018 года по июль 2020 года. Отмечается, что этими действиями компании нанесен ущерб в размере свыше 15,5 миллионов рублей, подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

https://ria.ru/20231208/zaderzhanie-1914684363.html

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происшествия, россия, россети, министерство энергетики рф (минэнерго россии)