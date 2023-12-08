https://ria.ru/20231208/khamas-1914633397.html

ЦАХАЛ заявил о задержании 1175 связанных с ХАМАС палестинцев

ЦАХАЛ заявил о задержании 1175 связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 08.12.2023

ЦАХАЛ заявил о задержании 1175 связанных с ХАМАС палестинцев

Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу порядка 2200 разыскиваемых палестинцев, включая около 1175 лиц, связанных с движением ХАМАС,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T15:22

2023-12-08T15:22

2023-12-08T15:22

в мире

хамас

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901116250_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9f11556c9cb01cb534c9373ed73147d.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу порядка 2200 разыскиваемых палестинцев, включая около 1175 лиц, связанных с движением ХАМАС, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "На сегодняшний день с начала войны (7 октября - ред.) дивизии на Западном берегу арестовали порядка 2200 разыскиваемых лиц, около 1175 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным военных, только за минувшую ночь на Западном берегу были задержаны 5 разыскиваемых палестинцев, двое из которых являются членами ХАМАС. В пресс-службе добавили, что израильские силы действовали в разных районах Западного берега. Рейды сопровождались вооруженными столкновениями с палестинцами. В ходе операции в лагере беженцев Эль-Фара, между израильскими силовиками и вооруженными палестинцами произошла перестрелка, в результате которой "было убито несколько террористов" и изъяты две винтовки M16. Военные также сообщили, что один из израильских солдат был ранен в ходе операции в деревне Силат Ад-Дахр в окрестностях Дженина.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году