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ЦАХАЛ заявил о задержании 1175 связанных с ХАМАС палестинцев
ЦАХАЛ заявил о задержании 1175 связанных с ХАМАС палестинцев - РИА Новости, 08.12.2023
ЦАХАЛ заявил о задержании 1175 связанных с ХАМАС палестинцев
Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу порядка 2200 разыскиваемых палестинцев, включая около 1175 лиц, связанных с движением ХАМАС,... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T15:22
2023-12-08T15:22
2023-12-08T15:22
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хамас
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу порядка 2200 разыскиваемых палестинцев, включая около 1175 лиц, связанных с движением ХАМАС, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). "На сегодняшний день с начала войны (7 октября - ред.) дивизии на Западном берегу арестовали порядка 2200 разыскиваемых лиц, около 1175 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении. По данным военных, только за минувшую ночь на Западном берегу были задержаны 5 разыскиваемых палестинцев, двое из которых являются членами ХАМАС. В пресс-службе добавили, что израильские силы действовали в разных районах Западного берега. Рейды сопровождались вооруженными столкновениями с палестинцами. В ходе операции в лагере беженцев Эль-Фара, между израильскими силовиками и вооруженными палестинцами произошла перестрелка, в результате которой "было убито несколько террористов" и изъяты две винтовки M16. Военные также сообщили, что один из израильских солдат был ранен в ходе операции в деревне Силат Ад-Дахр в окрестностях Дженина.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хамас, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о задержании 1175 связанных с ХАМАС палестинцев
ЦАХАЛ: около 1175 связанных с ХАМАС палестинцев задержали на Западном берегу
ТЕЛЬ-АВИВ, 8 дек - РИА Новости. Израильские силовики с 7 октября задержали на Западном берегу порядка 2200 разыскиваемых палестинцев, включая около 1175 лиц, связанных с движением ХАМАС, сообщила в пятницу пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"На сегодняшний день с начала войны (7 октября - ред.) дивизии на Западном берегу арестовали порядка 2200 разыскиваемых лиц, около 1175 из них связаны с террористической организацией ХАМАС", - говорится в сообщении.
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По данным военных, только за минувшую ночь на Западном берегу были задержаны 5 разыскиваемых палестинцев, двое из которых являются членами ХАМАС.
В пресс-службе добавили, что израильские силы действовали в разных районах Западного берега. Рейды сопровождались вооруженными столкновениями с палестинцами. В ходе операции в лагере беженцев Эль-Фара, между израильскими силовиками и вооруженными палестинцами произошла перестрелка, в результате которой "было убито несколько террористов" и изъяты две винтовки M16.
Военные также сообщили, что один из израильских солдат был ранен в ходе операции в деревне Силат Ад-Дахр в окрестностях Дженина.