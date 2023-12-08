https://ria.ru/20231208/kchr-1914611101.html
Глава КЧР Темрезов открыл День региона на выставке "Россия" в Москве
Глава КЧР Темрезов открыл День региона на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 08.12.2023
Глава КЧР Темрезов открыл День региона на выставке "Россия" в Москве
Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в пятницу открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:30
2023-12-08T14:30
2023-12-08T14:30
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
выставка-форум "россия"
москва
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914611736_0:0:3093:1741_1920x0_80_0_0_de4ecfdf7443aaa9d503709dc98de716.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в пятницу открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На открытии Темрезов презентовал главные достижения региона в сфере сельского хозяйства, туризма и промышленности, как результат реализации социально-экономических инициатив президента РФ Владимира Путина. Также Темрезов рассказал о планах по дальнейшему развитию республики. "Слова нашего президента о нашей великой и могучей стране очень точно характеризуют огромный потенциал, который есть у государства. И площадки российских регионов, крупных компаний и корпораций на ВДНХ - это наша большая страна в миниатюре. За месяц работы выставки стенд Карачаево-Черкесии посетили около 500 тысяч человек. Уверен, каждый из гостей узнал о КЧР что-то новое для себя, увидел какой рывок в развитии вместе со всей страной сделала наша республика", - сказал Темрезов. Он добавил, что цель региона на выставке – увеличение потока гостей в регион. По словам Темрезова, КЧР - это стабильный, спокойный, динамично-развивающийся регион, неотъемлемая часть РФ. Такой республика стала благодаря поддержке президента РФ, правительства России и упорному труду каждого жителя. "2022 год - празднование столетия КЧР - стал для нас во многом прорывным. Реализовано множество социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Несмотря на непростую ситуацию в мире, нам удалось добиться хороших результатов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Последние 10 лет для нашей республики стали прорывными, даже рекордными в плане строительства социальной инфраструктуры. В республике построены и капитально реконструированы почти две тысячи объектов социальной значимости - школы, детсады, больницы, поликлиники, ФАПы, центры развития для детей и молодежи, зоны отдыха, парки", - уточнил Темрезов. В День Карачаево-Черкесии гостей выставки ждет насыщенная культурная и деловая программы. Стенд региона представлен в павильоне №75. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
https://ria.ru/20231116/kchr-1909806428.html
https://ria.ru/20231117/lesa-1910054831.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914611736_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_f5876d3af74d0d965d0e64f2539b8eba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рашид темрезов, выставка-форум "россия", москва, вднх
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов, Выставка-форум "Россия", Москва, ВДНХ
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в пятницу открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости.
На открытии Темрезов презентовал главные достижения региона в сфере сельского хозяйства, туризма и промышленности, как результат реализации социально-экономических инициатив президента РФ Владимира Путина
. Также Темрезов рассказал о планах по дальнейшему развитию республики.
Темрезов: за 11 лет в КЧР построили свыше 130 спортивных объектов
"Слова нашего президента о нашей великой и могучей стране очень точно характеризуют огромный потенциал, который есть у государства. И площадки российских регионов, крупных компаний и корпораций на ВДНХ - это наша большая страна в миниатюре. За месяц работы выставки стенд Карачаево-Черкесии посетили около 500 тысяч человек. Уверен, каждый из гостей узнал о КЧР что-то новое для себя, увидел какой рывок в развитии вместе со всей страной сделала наша республика", - сказал Темрезов.
Он добавил, что цель региона на выставке – увеличение потока гостей в регион.
По словам Темрезова, КЧР - это стабильный, спокойный, динамично-развивающийся регион, неотъемлемая часть РФ. Такой республика стала благодаря поддержке президента РФ, правительства России и упорному труду каждого жителя.
"2022 год - празднование столетия КЧР - стал для нас во многом прорывным. Реализовано множество социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Несмотря на непростую ситуацию в мире, нам удалось добиться хороших результатов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Последние 10 лет для нашей республики стали прорывными, даже рекордными в плане строительства социальной инфраструктуры. В республике построены и капитально реконструированы почти две тысячи объектов социальной значимости - школы, детсады, больницы, поликлиники, ФАПы, центры развития для детей и молодежи, зоны отдыха, парки", - уточнил Темрезов.
Темрезов: более 365 га леса восстановили в КЧР за пять лет по нацпроекту
В День Карачаево-Черкесии гостей выставки ждет насыщенная культурная и деловая программы. Стенд региона представлен в павильоне №75.
Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.