https://ria.ru/20231208/kchr-1914611101.html

Глава КЧР Темрезов открыл День региона на выставке "Россия" в Москве

Глава КЧР Темрезов открыл День региона на выставке "Россия" в Москве - РИА Новости, 08.12.2023

Глава КЧР Темрезов открыл День региона на выставке "Россия" в Москве

Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в пятницу открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:30

2023-12-08T14:30

2023-12-08T14:30

карачаево-черкесская республика

рашид темрезов

выставка-форум "россия"

москва

вднх

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов в пятницу открыл День региона на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. На открытии Темрезов презентовал главные достижения региона в сфере сельского хозяйства, туризма и промышленности, как результат реализации социально-экономических инициатив президента РФ Владимира Путина. Также Темрезов рассказал о планах по дальнейшему развитию республики. "Слова нашего президента о нашей великой и могучей стране очень точно характеризуют огромный потенциал, который есть у государства. И площадки российских регионов, крупных компаний и корпораций на ВДНХ - это наша большая страна в миниатюре. За месяц работы выставки стенд Карачаево-Черкесии посетили около 500 тысяч человек. Уверен, каждый из гостей узнал о КЧР что-то новое для себя, увидел какой рывок в развитии вместе со всей страной сделала наша республика", - сказал Темрезов. Он добавил, что цель региона на выставке – увеличение потока гостей в регион. По словам Темрезова, КЧР - это стабильный, спокойный, динамично-развивающийся регион, неотъемлемая часть РФ. Такой республика стала благодаря поддержке президента РФ, правительства России и упорному труду каждого жителя. "2022 год - празднование столетия КЧР - стал для нас во многом прорывным. Реализовано множество социальных проектов, направленных на улучшение качества жизни граждан. Несмотря на непростую ситуацию в мире, нам удалось добиться хороших результатов, и мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Последние 10 лет для нашей республики стали прорывными, даже рекордными в плане строительства социальной инфраструктуры. В республике построены и капитально реконструированы почти две тысячи объектов социальной значимости - школы, детсады, больницы, поликлиники, ФАПы, центры развития для детей и молодежи, зоны отдыха, парки", - уточнил Темрезов. В День Карачаево-Черкесии гостей выставки ждет насыщенная культурная и деловая программы. Стенд региона представлен в павильоне №75. Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия, деловая и образовательная программы. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

https://ria.ru/20231116/kchr-1909806428.html

https://ria.ru/20231117/lesa-1910054831.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

рашид темрезов, выставка-форум "россия", москва, вднх