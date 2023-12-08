https://ria.ru/20231208/kapremont-1914645195.html

Бирюков: завершен капремонт 1-го Бауманского моста на востоке Москвы

Бирюков: завершен капремонт 1-го Бауманского моста на востоке Москвы - РИА Новости, 08.12.2023

Бирюков: завершен капремонт 1-го Бауманского моста на востоке Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт 1-го Бауманского моста на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T16:00

2023-12-08T16:00

2023-12-08T16:00

москва

петр бирюков

капремонт в москве

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили капитальный ремонт 1-го Бауманского моста на востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновили автодорожный мост "Бауманский 1-й" через Серебряно-Виноградный пруд, расположенный на территории музея-усадьбы "Измайлово". Ранее с момента постройки в 1964 году он ни разу капитально не ремонтировался", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на время работ движение транспорта полностью не закрывалось, вводилось поэтапное перекрытие полос. "В рамках проекта выполнили переустройство элементов мостового полотна, отремонтировали сборные балки пролетного строения. Заменили деформационные швы, обновили перильное ограждение, уложили прочное асфальтобетонное покрытие", - сообщил Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что за последние 12 лет все мостовые сооружения в столице прошли различные виды ремонта, что позволило продлить срок эксплуатации и создать более комфортные условия для движения водителей и пешеходов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, капремонт в москве