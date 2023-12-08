https://ria.ru/20231208/izrail-1914711311.html
Армия Израиля заявила об обстреле поста с территории Ливана
Армия Израиля заявила об обстреле поста с территории Ливана - РИА Новости, 08.12.2023
Армия Израиля заявила об обстреле поста с территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Ливана военного поста и очередной воздушной тревоге на севере страны. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:44
2023-12-08T19:44
2023-12-08T19:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обстреле с территории Ливана военного поста и очередной воздушной тревоге на севере страны. "Из Ливана открыли огонь в сторону поста ЦАХАЛ в районе населенного пункта Маттат. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источнику огня", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Также сообщается, что сирены воздушной тревоги снова прозвучали в северной части Израиля. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, хамас, израиль, ливан, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, ХАМАС, Израиль, Ливан, В мире
Армия Израиля заявила об обстреле поста с территории Ливана
ЦАХАЛ заявил об обстреле поста с территории Ливана и о тревоге на севере Израиля
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила
об обстреле с территории Ливана военного поста и очередной воздушной тревоге на севере страны.
"Из Ливана открыли огонь в сторону поста ЦАХАЛ в районе населенного пункта Маттат. Артиллерия ЦАХАЛ нанесла удар по источнику огня", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл
Также сообщается, что сирены воздушной тревоги снова прозвучали в северной части Израиля.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
США боятся перемирия в Газе
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 17 тысяч человек, пострадали свыше 46 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
От Украины к Ближнему Востоку: мир стоит на пороге третьей мировой
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.