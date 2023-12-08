https://ria.ru/20231208/izolyator-1914610782.html

В Крыму дебошира, избившего отца участника СВО, посадили в изолятор

В Крыму дебошира, избившего отца участника СВО, посадили в изолятор - РИА Новости, 08.12.2023

В Крыму дебошира, избившего отца участника СВО, посадили в изолятор

Дебошир из Крыма, публично оскорблявший ВС РФ и избивший отца участника специальной военной операции, получил 15 суток административного ареста, также решается... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:24

2023-12-08T14:24

2023-12-08T14:28

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Дебошир из Крыма, публично оскорблявший ВС РФ и избивший отца участника специальной военной операции, получил 15 суток административного ареста, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД Крыма в пятницу. Ранее в соцсетях появилось видео, как один мужчина избивает другого на улице в Гурзуфе. По словам очевидцев, дебошир шел по улице и нецензурно выражался в адрес российских Вооруженных сил и выкрикивал украинский националистический лозунг. Услышав замечания, он накинулся и избил отца военнослужащего-участника СВО. "Решением суда мужчине назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 40 тысячи рублей", - говорится в релизе. Задержали 34-летнего мужчину в поселке Гурзуф сотрудники Центра по противодействию экстремизму: по данным полиции, он "публично дискредитировал российских военнослужащих, демонстрировал нацистские жесты и выкрикивал лозунги, запрещенные федеральными законами". Пока на него составили три административных протокола, а в перспективе ему может грозить уголовное дело о телесных повреждениях. Соответствующий вопрос сейчас решается. "По предварительным данным, поводом для нанесения телесных повреждений стал тот факт, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения СВО", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20230105/magadan-1843107070.html

https://ria.ru/20231206/delo-1914144376.html

https://ria.ru/20231207/fsb-1914263484.html

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вооруженные силы рф, происшествия