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В Крыму дебошира, избившего отца участника СВО, посадили в изолятор - РИА Новости, 08.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 08.12.2023 (обновлено: 14:28 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/izolyator-1914610782.html
В Крыму дебошира, избившего отца участника СВО, посадили в изолятор
В Крыму дебошира, избившего отца участника СВО, посадили в изолятор - РИА Новости, 08.12.2023
В Крыму дебошира, избившего отца участника СВО, посадили в изолятор
Дебошир из Крыма, публично оскорблявший ВС РФ и избивший отца участника специальной военной операции, получил 15 суток административного ареста, также решается... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:24
2023-12-08T14:28
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Дебошир из Крыма, публично оскорблявший ВС РФ и избивший отца участника специальной военной операции, получил 15 суток административного ареста, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД Крыма в пятницу. Ранее в соцсетях появилось видео, как один мужчина избивает другого на улице в Гурзуфе. По словам очевидцев, дебошир шел по улице и нецензурно выражался в адрес российских Вооруженных сил и выкрикивал украинский националистический лозунг. Услышав замечания, он накинулся и избил отца военнослужащего-участника СВО. "Решением суда мужчине назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 40 тысячи рублей", - говорится в релизе. Задержали 34-летнего мужчину в поселке Гурзуф сотрудники Центра по противодействию экстремизму: по данным полиции, он "публично дискредитировал российских военнослужащих, демонстрировал нацистские жесты и выкрикивал лозунги, запрещенные федеральными законами". Пока на него составили три административных протокола, а в перспективе ему может грозить уголовное дело о телесных повреждениях. Соответствующий вопрос сейчас решается. "По предварительным данным, поводом для нанесения телесных повреждений стал тот факт, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения СВО", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20230105/magadan-1843107070.html
https://ria.ru/20231206/delo-1914144376.html
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вооруженные силы рф, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Происшествия
В Крыму дебошира, избившего отца участника СВО, посадили в изолятор

МВД: в Крыму дебошира, избившего отца участника СВО, посадили в изолятор

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Дебошир из Крыма, публично оскорблявший ВС РФ и избивший отца участника специальной военной операции, получил 15 суток административного ареста, также решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает МВД Крыма в пятницу.
Ранее в соцсетях появилось видео, как один мужчина избивает другого на улице в Гурзуфе. По словам очевидцев, дебошир шел по улице и нецензурно выражался в адрес российских Вооруженных сил и выкрикивал украинский националистический лозунг. Услышав замечания, он накинулся и избил отца военнослужащего-участника СВО.
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"Решением суда мужчине назначено наказание в виде 15 суток административного ареста и штрафа в размере 40 тысячи рублей", - говорится в релизе.
Задержали 34-летнего мужчину в поселке Гурзуф сотрудники Центра по противодействию экстремизму: по данным полиции, он "публично дискредитировал российских военнослужащих, демонстрировал нацистские жесты и выкрикивал лозунги, запрещенные федеральными законами".
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Пока на него составили три административных протокола, а в перспективе ему может грозить уголовное дело о телесных повреждениях. Соответствующий вопрос сейчас решается.
"По предварительным данным, поводом для нанесения телесных повреждений стал тот факт, что сын потерпевшего является военнослужащим и находится в зоне проведения СВО", - подчеркнули в пресс-службе.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФПроисшествия
 
 
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