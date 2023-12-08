Эксперты назвали самое популярное у туристов европейское направление
РСТ: Италия – самое популярное европейское направление на Новый год
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные европейские страны для новогоднего отдыха россиян, сообщает РСТ.
Турпоток сдерживает сложность оформления виз и дорогие перелеты с пересадкой, отметила замдиректора компании "Ванд" Светлана Кречкина. "Единственный прямой перелет на континент выполняет в Белград Air Serbia, но цены – космические, две недели назад билет на праздничные даты стоил до 200 тысяч рублей в эконом-классе", – рассказала она.
Шенген получать сложно и недешево. Высока вероятность отказа. При этом отмена тура возможна только со штрафами, отели деньги не возвращают.
В основном туристы запрашивают Италию, Францию, Испанию, Португалию. Стоимость экскурсионного тура на восемь дней с вылетом 30 декабря без авиабилетов стартует от 700 евро на путешественника.
"Это цена поездки в Рим с двухместным размещением в отеле категории три звезды и несколькими экскурсиями. Наши туристы бронировали билеты в столицу Италии на Новый год еще в сентябре, тогда они стоили 30 тысяч рублей в обе стороны на стыковочном рейсе Turkish Airlines. Сейчас – уже 100 тысяч рублей", – заметила Кречкина.
"Интурист" из экскурсионных направлений в Европе предлагает преимущественно Италию, иногда ее сочетают с посещением Франции, Бельгии, Голландии, Германии, Швейцарии. Но бронирований немного. "Лучше всего продается итальянская классика Рим – Венеция или Рим – Милан", – уточнила директор по связям с общественностью компании Дарья Домостроева.
По словам PR-директора компании Tez Tour Жанны Богачевой, к началу декабря объем забронированных туров на период новогодних праздников в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года.
В компании "Русский Экспресс" упомянули о единичных бронированиях европейских стран на период новогодних каникул. У оператора представлено небольшое количество экскурсионных программ в Сербии, Венгрии, Италии. "В основном, туда едут в туры с индивидуальным обслуживанием. Как правило, это горнолыжные курорты и люксовые отели в больших городах", – пояснила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.
Большинство туристов оформляют визу самостоятельно, так как не все визовые центры дают аккредитацию туроператорам для подачи документов от лица клиента. Как сообщили в одной из компаний, специализирующихся на оформлении виз, итальянскую можно оформить за месяц, французскую – за две недели. До Нового года еще можно успеть сделать визу в Грецию, ее оформление занимает всего неделю. Отказов в выдаче разрешений на въезд сейчас мало.