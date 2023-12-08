https://ria.ru/20231208/italiya-1914563478.html

Эксперты назвали самое популярное у туристов европейское направление

Эксперты назвали самое популярное у туристов европейское направление - РИА Новости, 08.12.2023

Эксперты назвали самое популярное у туристов европейское направление

Туроператоры назвали самые популярные европейские страны для новогоднего отдыха россиян, сообщает РСТ. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:23

2023-12-08T12:23

2023-12-08T12:23

туризм

новости - туризм

италия

франция

рим

turkish airlines

интурист

tez tour

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Туроператоры назвали самые популярные европейские страны для новогоднего отдыха россиян, сообщает РСТ.Несмотря на все ограничивающие туристов факторы, Европа остается популярным маршрутом для новогодних каникул, хотя и не в прежних объемах. Наиболее востребованы Италия и Франция, и больше всего виз россияне оформляют в консульствах этих стран.Турпоток сдерживает сложность оформления виз и дорогие перелеты с пересадкой, отметила замдиректора компании "Ванд" Светлана Кречкина. "Единственный прямой перелет на континент выполняет в Белград Air Serbia, но цены – космические, две недели назад билет на праздничные даты стоил до 200 тысяч рублей в эконом-классе", – рассказала она.Шенген получать сложно и недешево. Высока вероятность отказа. При этом отмена тура возможна только со штрафами, отели деньги не возвращают.В основном туристы запрашивают Италию, Францию, Испанию, Португалию. Стоимость экскурсионного тура на восемь дней с вылетом 30 декабря без авиабилетов стартует от 700 евро на путешественника."Это цена поездки в Рим с двухместным размещением в отеле категории три звезды и несколькими экскурсиями. Наши туристы бронировали билеты в столицу Италии на Новый год еще в сентябре, тогда они стоили 30 тысяч рублей в обе стороны на стыковочном рейсе Turkish Airlines. Сейчас – уже 100 тысяч рублей", – заметила Кречкина."Интурист" из экскурсионных направлений в Европе предлагает преимущественно Италию, иногда ее сочетают с посещением Франции, Бельгии, Голландии, Германии, Швейцарии. Но бронирований немного. "Лучше всего продается итальянская классика Рим – Венеция или Рим – Милан", – уточнила директор по связям с общественностью компании Дарья Домостроева.По словам PR-директора компании Tez Tour Жанны Богачевой, к началу декабря объем забронированных туров на период новогодних праздников в 1,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года."Чаще всего запрашивают Италию – страна поднялась с 15 на 13 место по объемам продаж, а также Испанию, которая в этом году сместилась с девятой на 11 позицию. Встречаются бронирования объектов размещения во Франции, Швеции, Финляндии, Венгрии и Греции", – пояснила она.В компании "Русский Экспресс" упомянули о единичных бронированиях европейских стран на период новогодних каникул. У оператора представлено небольшое количество экскурсионных программ в Сербии, Венгрии, Италии. "В основном, туда едут в туры с индивидуальным обслуживанием. Как правило, это горнолыжные курорты и люксовые отели в больших городах", – пояснила директор департамента рекламы и PR Анна Филатовская.Большинство туристов оформляют визу самостоятельно, так как не все визовые центры дают аккредитацию туроператорам для подачи документов от лица клиента. Как сообщили в одной из компаний, специализирующихся на оформлении виз, итальянскую можно оформить за месяц, французскую – за две недели. До Нового года еще можно успеть сделать визу в Грецию, ее оформление занимает всего неделю. Отказов в выдаче разрешений на въезд сейчас мало.

https://ria.ru/20231207/vizy-1914358551.html

италия

франция

рим

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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