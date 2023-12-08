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В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток - РИА Новости, 08.12.2023
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12:09 08.12.2023 (обновлено: 12:33 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/istrebitel-1914559601.html
В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток
В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток - РИА Новости, 08.12.2023
В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток
Истребители Су-35, сопровождавшие борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России, пишет издание Military Watch... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:09
2023-12-08T12:33
в мире
владимир путин
саудовская аравия
россия
оаэ
су-35
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Истребители Су-35, сопровождавшие борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России, пишет издание Military Watch Magazine."Это продемонстрировало силу России. Су-35 имеет значительно большую дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей, более чем в два раза превышающий дальность полета F-22 и F-35, что делает самолет идеальным для таких задач", — говорится в публикации. По мнению авторов статьи, поскольку западные страны долгое время были единственными иностранными державами, чьи истребители находились в Персидском заливе, прибытие в регион Су-35, даже на очень короткое время, было воспринято как сигнал о начавшемся геополитическом сдвиге. В статье отмечается, что эти боевые машины уже показали себя с лучшей стороны в конфликте на Украине. "Этот класс истребителей накопил внушительный боевой опыт в небе над Украиной и, скорее всего, сбил больше чужих истребителей в боях, чем любой другой класс истребителей XXI века", — пишут журналисты. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С из-за того, что это "неспокойный регион". При этом он отметил, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные.
https://ria.ru/20231208/putin-1914519551.html
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саудовская аравия
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Сопровождение борта президента истребителями СУ-35С
Сопровождение борта президента истребителями СУ-35С
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в мире, владимир путин, саудовская аравия, россия, оаэ, су-35
В мире, Владимир Путин, Саудовская Аравия, Россия, ОАЭ, Су-35
В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток

MWM: прибытие Су-35 с Путиным на Ближний Восток показало изменения в регионе

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Истребители Су-35, сопровождавшие борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России, пишет издание Military Watch Magazine.

"Это продемонстрировало силу России. Су-35 имеет значительно большую дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей, более чем в два раза превышающий дальность полета F-22 и F-35, что делает самолет идеальным для таких задач", — говорится в публикации.
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По мнению авторов статьи, поскольку западные страны долгое время были единственными иностранными державами, чьи истребители находились в Персидском заливе, прибытие в регион Су-35, даже на очень короткое время, было воспринято как сигнал о начавшемся геополитическом сдвиге.

В статье отмечается, что эти боевые машины уже показали себя с лучшей стороны в конфликте на Украине.

"Этот класс истребителей накопил внушительный боевой опыт в небе над Украиной и, скорее всего, сбил больше чужих истребителей в боях, чем любой другой класс истребителей XXI века", — пишут журналисты.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С из-за того, что это "неспокойный регион". При этом он отметил, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные.
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В миреВладимир ПутинСаудовская АравияРоссияОАЭСу-35
 
 
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