В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток
MWM: прибытие Су-35 с Путиным на Ближний Восток показало изменения в регионе
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Истребители Су-35, сопровождавшие борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России, пишет издание Military Watch Magazine.
"Это продемонстрировало силу России. Су-35 имеет значительно большую дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей, более чем в два раза превышающий дальность полета F-22 и F-35, что делает самолет идеальным для таких задач", — говорится в публикации.
"Это продемонстрировало силу России. Су-35 имеет значительно большую дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей, более чем в два раза превышающий дальность полета F-22 и F-35, что делает самолет идеальным для таких задач", — говорится в публикации.
По мнению авторов статьи, поскольку западные страны долгое время были единственными иностранными державами, чьи истребители находились в Персидском заливе, прибытие в регион Су-35, даже на очень короткое время, было воспринято как сигнал о начавшемся геополитическом сдвиге.
В статье отмечается, что эти боевые машины уже показали себя с лучшей стороны в конфликте на Украине.
"Этот класс истребителей накопил внушительный боевой опыт в небе над Украиной и, скорее всего, сбил больше чужих истребителей в боях, чем любой другой класс истребителей XXI века", — пишут журналисты.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С из-за того, что это "неспокойный регион". При этом он отметил, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные.
В статье отмечается, что эти боевые машины уже показали себя с лучшей стороны в конфликте на Украине.
"Этот класс истребителей накопил внушительный боевой опыт в небе над Украиной и, скорее всего, сбил больше чужих истребителей в боях, чем любой другой класс истребителей XXI века", — пишут журналисты.
Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С из-за того, что это "неспокойный регион". При этом он отметил, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные.