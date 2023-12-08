https://ria.ru/20231208/istrebitel-1914559601.html

В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток

В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток - РИА Новости, 08.12.2023

В США отметили необычную деталь во время визита Путина на Ближний Восток

Истребители Су-35, сопровождавшие борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России, пишет издание Military Watch... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:09

2023-12-08T12:09

2023-12-08T12:33

в мире

владимир путин

саудовская аравия

россия

оаэ

су-35

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Истребители Су-35, сопровождавшие борт Владимира Путина во время визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию, показали мощь России, пишет издание Military Watch Magazine."Это продемонстрировало силу России. Су-35 имеет значительно большую дальность полета, чем любой другой класс западных истребителей, более чем в два раза превышающий дальность полета F-22 и F-35, что делает самолет идеальным для таких задач", — говорится в публикации. По мнению авторов статьи, поскольку западные страны долгое время были единственными иностранными державами, чьи истребители находились в Персидском заливе, прибытие в регион Су-35, даже на очень короткое время, было воспринято как сигнал о начавшемся геополитическом сдвиге. В статье отмечается, что эти боевые машины уже показали себя с лучшей стороны в конфликте на Украине. "Этот класс истребителей накопил внушительный боевой опыт в небе над Украиной и, скорее всего, сбил больше чужих истребителей в боях, чем любой другой класс истребителей XXI века", — пишут журналисты. Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, борт номер один на всем протяжении маршрута на Ближний Восток сопровождали российские истребители Су-35С из-за того, что это "неспокойный регион". При этом он отметил, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия — это страны стабильные, безопасные.

https://ria.ru/20231208/putin-1914519551.html

https://ria.ru/20231208/rossiya-1914536027.html

саудовская аравия

россия

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Сопровождение борта президента истребителями СУ-35С Сопровождение борта президента истребителями СУ-35С 2023-12-08T12:09 true PT0M52S

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в мире, владимир путин, саудовская аравия, россия, оаэ, су-35