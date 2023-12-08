https://ria.ru/20231208/investor-1914470897.html

Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка бывшей промзоны в СВАО

Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка бывшей промзоны в СВАО - РИА Новости, 08.12.2023

Ефимов: определен инвестор для реорганизации участка бывшей промзоны в СВАО

В ходе торгов был определен инвестор, который проведет комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны "Огородный проезд", им стало ООО "К-ИНВЕСТ", заявил РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T10:23

2023-12-08T10:23

2023-12-08T10:23

владимир ефимов (правительство москвы)

москва

инвесторы

развитие

промзоны

торги

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В ходе торгов был определен инвестор, который проведет комплексное развитие территории (КРТ) бывшей промзоны "Огородный проезд", им стало ООО "К-ИНВЕСТ", заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он отметил, что площадь участка на северо-востоке Москвы составляет 15,07 га."Как единственному участнику аукциона город в ближайшее время предложит инвестору заключить договор о комплексном развитии территории. Застройщик сможет возвести здесь свыше 192 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие проекта оцениваются почти в 30 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект может составить 1,2 миллиарда рублей", – сказал вице-мэр, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Ефимов добавил, что в результате редевелопмента появятся порядка 2,7 тыс. новых рабочих мест.Теперь компания должна подписать соглашение в течение двадцати рабочих дней. При этом стоимость права на заключение договора о КРТ превысила 98 млн руб.В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман пояснил, что на данной территории появится новый городской квартал, который будет комфортным. Он сменит устаревшие склады в районах Бутырский и Марьина Роща. Здесь планируется возвести около 30 тыс. кв. м жилых площадей по городской программе реновации. Кроме того, на территории появятся более 160 тыс. кв. м общественно-деловых объектов: гостиница, ФОК, база для коммунальных служб и пр.Программа реновации жилья в данном административном округе города продвигается в хорошем темпе. Благодаря этому проекту в новые квартиры смогут переехать свыше 550 жителей, которые являются участниками программы реновации жилищного фонда в Москве.В рамках программы КРТ в Москве возводятся многофункциональные городские кварталы. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков проектируется комфортное жилье, дороги, необходимая инфраструктура. На данный момент в столице на разных стадиях реализации находится 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью порядка 2,45 тыс. га.Ранее Ефимов сообщил, что более полумиллиона квадратных метров жилья будет построено на севере Москвы по программе реновации в рамках реализации проекта КРТ.

https://ria.ru/20231117/proekty-1909953000.html

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владимир ефимов (правительство москвы) , москва, инвесторы, развитие, промзоны, торги