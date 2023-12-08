Рейтинг@Mail.ru
Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/ingushetiya-1914608959.html
Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии
Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии - РИА Новости, 08.12.2023
Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии
Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:14
2023-12-08T14:14
республика ингушетия
россия
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/84/1563938437_0:234:2993:1918_1920x0_80_0_0_80b9b7005008fdd1f325c6cc357836bd.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2024 году 100-летием образования Республики Ингушетия постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия", - говорится в документе. Путин рекомендовал региональным властям принять участие в подготовке и проведении празднования. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 декабря.
https://ria.ru/20231107/sotrudnichestvo-1907944197.html
республика ингушетия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156393/84/1563938437_172:0:2832:1995_1920x0_80_0_0_219c7d1c87a52cc4d4873d799a02b5df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика ингушетия, россия, владимир путин, общество
Республика Ингушетия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии

Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии в 2024 году

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГород Магас.
Город Магас. - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В связи с исполняющимся в 2024 году 100-летием образования Республики Ингушетия постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия", - говорится в документе.
Путин рекомендовал региональным властям принять участие в подготовке и проведении празднования.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 декабря.
Вид города Назрань в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Ингушетия будет развивать сотрудничество с Самарской областью
7 ноября, 16:12
 
Республика ИнгушетияРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала