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Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии
Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии - РИА Новости, 08.12.2023
Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии
Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T14:14
2023-12-08T14:14
2023-12-08T14:14
республика ингушетия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2024 году 100-летием образования Республики Ингушетия постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия", - говорится в документе. Путин рекомендовал региональным властям принять участие в подготовке и проведении празднования. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 декабря.
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республика ингушетия, россия, владимир путин, общество
Республика Ингушетия, Россия, Владимир Путин, Общество
Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии
Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии в 2024 году