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Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии

Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии - РИА Новости, 08.12.2023

Путин постановил отпраздновать столетие образования Ингушетии

Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T14:14

2023-12-08T14:14

2023-12-08T14:14

республика ингушетия

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин постановил отпраздновать в 2024 году 100-летие образования Ингушетии, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. "В связи с исполняющимся в 2024 году 100-летием образования Республики Ингушетия постановляю: 1. Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2024 году 100-летия образования Республики Ингушетия", - говорится в документе. Путин рекомендовал региональным властям принять участие в подготовке и проведении празднования. Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 8 декабря.

https://ria.ru/20231107/sotrudnichestvo-1907944197.html

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республика ингушетия, россия, владимир путин, общество