https://ria.ru/20231208/ierusalim-1914717529.html

Франция осудила проект Израиля о поселениях в Восточном Иерусалиме

Франция осудила проект Израиля о поселениях в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 08.12.2023

Франция осудила проект Израиля о поселениях в Восточном Иерусалиме

Решение израильских властей разрешить строительство порядка 1800 жилых помещений в Восточном Иерусалиме противоречит международному праву, заявили в МИД... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T20:29

2023-12-08T20:29

2023-12-08T20:29

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ПАРИЖ, 8 дек - РИА Новости. Решение израильских властей разрешить строительство порядка 1800 жилых помещений в Восточном Иерусалиме противоречит международному праву, заявили в МИД Франции. "Франция решительно осуждает решение израильских властей, объявленное 6 декабря израильскими властями, разрешить строительство 1800 новых единиц жилья в поселениях в Восточном Иерусалиме. Заселение незаконно в соответствии с международным правом", – сказано в коммюнике МИД. Ведомство указывает, что израильское правительство, одобрив строительство новых поселений, подрывает возможность создания в будущем жизнеспособного и территориально целостного палестинского государства, из-за чего ставится под угрозу перспектива создания двух государств. "(Создание двух государств – ред.) является единственным способом удовлетворить право Израиля на безопасность и законные стремления палестинцев на государство. Мы призываем израильские власти пересмотреть это решение (о разрешении на строительство поселений – ред.)", – говорится в тексте. Ранее официальный представитель МИД Франции Анн-Клэр Лежандр заявила, что Франция работает над санкциями против израильских поселенцев и обсуждает их с партнёрами в ЕС. МИД Франции неоднократно выступал с осуждением атак Израиля против гражданского населения в Газе, а также действий израильских поселенцев на Западном берегу реки Иордан. Франция призвала Израиль "немедленно принять необходимые меры, чтобы прекратить эти неприемлемые атаки и защитить гражданское население, что является его обязанностью в качестве государства-оккупанта". В ведомстве подчеркивали, что международное сообщество "может сыграть роль в том, чтобы остановить это насилие, которое подрывает перспективы мирного урегулирования". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

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https://ria.ru/20231123/peremirie-1911164274.html

https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html

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в мире, израиль, владимир путин, хамас, оон, евросоюз, восточный иерусалим, франция