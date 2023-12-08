https://ria.ru/20231208/gosnagrady-1914682086.html

В госпитале Мандрыка участникам СВО вручили жилищные сертификаты

В госпитале Мандрыка участникам СВО вручили жилищные сертификаты - РИА Новости, 08.12.2023

В госпитале Мандрыка участникам СВО вручили жилищные сертификаты

Участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка, вручили государственные награды и жилищные сертификаты, сообщило... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:59

2023-12-08T17:59

2023-12-08T17:59

специальная военная операция на украине

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Участникам спецоперации, проходящим лечение и реабилитацию в госпитале имени Мандрыка, вручили государственные награды и жилищные сертификаты, сообщило Минобороны РФ. "Жилищные документы были вручены 20 военнослужащим. Для офицеров и контрактников, которые решили после лечения, реабилитации и профессиональной переподготовки продолжить военную службу, уже подобраны и подготовлены места проживания в выбранных регионах страны", - сказали в ведомстве. На базе госпиталя открыт первый в Москве консультационный пункт по теме жилищного обеспечения для находящихся на лечении военнослужащих - участников спецоперации. Это позволит оперативно решать жилищные вопросы, которые появляются у военных, пока они находятся в ведомственных госпиталях. Им не придется тратить время на сбор и подачу необходимых документов - всю работу будут выполнять сотрудники органов жилищного обеспечения непосредственно в лечебном учреждении. "В департаменте жилищного обеспечения Минобороны России в режиме 24/7 работает для вас оперативная группа, и уверен, что вся проделанная работа позволит создать все условия для дальнейшего комфортного прохождения службы", - отметил участвовавший в мероприятии руководитель департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом МО РФ Артем Святненко. Кроме того, уточнили в Минобороны, замначальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-майор Борис Кондратьев вручил участникам специальной военной операции государственные награды и сертификаты об окончании курса дополнительного профобразования и воинские звания в реабилитационно-образовательном центре госпиталя. В ведомстве уточнили, что Кондратьев вручил отличившимся военнослужащим 12 орденов "Мужества", две медали "За отвагу" и медаль Суворова. Генерал также передал участникам СВО слова благодарности от министра обороны РФ за мужество отвагу и храбрость, проявленную при выполнении воинского долга. Кондратьев добавил, что с 1 ноября в госпитале Мандрыка открылся реабилитационно-образовательный центр, который дает возможность участникам СВО одновременно с лечением и протезированием обучаться для замещения новых воинских должностей. В мероприятии также участвовали начальник управления военного образования Игорь Муравлянников и начальник госпиталя им. Мандрыка Павел Крайнюков.

https://ria.ru/20231207/kanikuly-1914334083.html

https://ria.ru/20231205/sotspodderzhka-1913947302.html

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф)