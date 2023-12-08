https://ria.ru/20231208/gornolyzhnyy-1914678364.html

Мать с ребенком выпали из подъемника в горах австрийского Тироля, пишут СМИ

Мать с ребенком выпали из подъемника в горах австрийского Тироля, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023

Мать с ребенком выпали из подъемника в горах австрийского Тироля, пишут СМИ

Мать с ребенком выпали из подъемника на австрийском горнолыжном курорте в Тироле в пятницу утром, отец мальчика, находившийся также в подъемнике, смог... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:48

2023-12-08T17:48

2023-12-08T17:50

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ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Мать с ребенком выпали из подъемника на австрийском горнолыжном курорте в Тироле в пятницу утром, отец мальчика, находившийся также в подъемнике, смог удержаться, но получил травмы, сообщил австрийский телеканал OE24. Уточняется, что инцидент произошел в долине Циллерталь на канатной дороге Казермандль в пятницу утром. По данным телеканала, кресло подъемника Лерхвальд-Экспресс, расположенного в горнолыжном курорте Майрхофен, в котором находилась семья из трех человек, по невыясненным пока причинам поехало назад и врезалось в следующее кресло. "В результате столкновения на высоте около 10 метров женщина и ребенок упали вниз по крутому склону. Если мальчик чудом отделался легкими травмами, то лыжница получила серьезные повреждения в области таза и спины", - сообщает портал австрийского телеканала. Отмечается, что отец, которого в результате столкновения не выбросило из кресла, отделался относительно легкими травмами. Все три члена семьи были доставлены в больницу на спасательном вертолете, добавило издание. Подъемник Лерхвальд-Экспресс освободили от людей, его движение приостановили, а о происшествии сообщили в полицейский участок и в управление канатной дороги для установления причины аварии. Идет расследование случившегося.

https://ria.ru/20231208/dtp-1914638252.html

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