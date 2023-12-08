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Мать с ребенком выпали из подъемника в горах австрийского Тироля, пишут СМИ
Мать с ребенком выпали из подъемника в горах австрийского Тироля, пишут СМИ - РИА Новости, 08.12.2023
Мать с ребенком выпали из подъемника в горах австрийского Тироля, пишут СМИ
Мать с ребенком выпали из подъемника на австрийском горнолыжном курорте в Тироле в пятницу утром, отец мальчика, находившийся также в подъемнике, смог... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T17:48
2023-12-08T17:48
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ВЕНА, 8 дек - РИА Новости. Мать с ребенком выпали из подъемника на австрийском горнолыжном курорте в Тироле в пятницу утром, отец мальчика, находившийся также в подъемнике, смог удержаться, но получил травмы, сообщил австрийский телеканал OE24. Уточняется, что инцидент произошел в долине Циллерталь на канатной дороге Казермандль в пятницу утром. По данным телеканала, кресло подъемника Лерхвальд-Экспресс, расположенного в горнолыжном курорте Майрхофен, в котором находилась семья из трех человек, по невыясненным пока причинам поехало назад и врезалось в следующее кресло. "В результате столкновения на высоте около 10 метров женщина и ребенок упали вниз по крутому склону. Если мальчик чудом отделался легкими травмами, то лыжница получила серьезные повреждения в области таза и спины", - сообщает портал австрийского телеканала. Отмечается, что отец, которого в результате столкновения не выбросило из кресла, отделался относительно легкими травмами. Все три члена семьи были доставлены в больницу на спасательном вертолете, добавило издание. Подъемник Лерхвальд-Экспресс освободили от людей, его движение приостановили, а о происшествии сообщили в полицейский участок и в управление канатной дороги для установления причины аварии. Идет расследование случившегося.
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Мать с ребенком выпали из подъемника в горах австрийского Тироля, пишут СМИ
OE24: мать и ребенок выпали из подъемника на австрийском лыжном курорте в Тироле
ВЕНА, 8 дек - РИА Новости.
Мать с ребенком выпали из подъемника на австрийском горнолыжном курорте в Тироле в пятницу утром, отец мальчика, находившийся также в подъемнике, смог удержаться, но получил травмы, сообщил австрийский телеканал OE24
.
Уточняется, что инцидент произошел в долине Циллерталь на канатной дороге Казермандль в пятницу утром.
По данным телеканала, кресло подъемника Лерхвальд-Экспресс, расположенного в горнолыжном курорте Майрхофен, в котором находилась семья из трех человек, по невыясненным пока причинам поехало назад и врезалось в следующее кресло.
«
"В результате столкновения на высоте около 10 метров женщина и ребенок упали вниз по крутому склону. Если мальчик чудом отделался легкими травмами, то лыжница получила серьезные повреждения в области таза и спины", - сообщает портал австрийского телеканала.
Отмечается, что отец, которого в результате столкновения не выбросило из кресла, отделался относительно легкими травмами. Все три члена семьи были доставлены в больницу на спасательном вертолете, добавило издание.
Подъемник Лерхвальд-Экспресс освободили от людей, его движение приостановили, а о происшествии сообщили в полицейский участок и в управление канатной дороги для установления причины аварии. Идет расследование случившегося.
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