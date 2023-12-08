В Германии признали отделение АдГ в Саксонии правоэкстремистским
Отделение "Альтернативы для Германии" в Саксонии признали правоэкстремистским
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия
Национальный флаг Федеративной Республики Германия. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 дек - РИА Новости. Отделение "Альтернативы для Германии" в Саксонии признано правоэкстремистским, это третья федеральная земля, где в отношении партии принимается такая мера, сообщает издание Welt со ссылкой на ведомство по охране конституции ФРГ.
"После Тюрингии и Саксонии-Анхальт теперь и в Саксонии АдГ расценивается Федеральным ведомством по защите конституции правоэкстремистской", - передаёт издание слова представителя ведомства.
Так, юридическая экспертиза, проводившаяся несколько лет, показала, будто партия "несомненно" преследует антиконституционные цели.
Нынешнее решение позволит федеральным властям расширить арсенал средств слежки за организацией. На федеральном уровне партия "подозревается в экстремизме", это считается более низкой угрозой.
Ранее Федеральное ведомство по охране конституции признало правоэкстремистскими отделения АдГ в Тюрингии и Саксонии-Анхальт. В июне Немецкий институт прав человека опубликовал доклад, в котором заявил, что условия для запрета АдГ выполнены.
В последние полгода АдГ резко набрала популярность: по данным опросов, ее рейтинг колеблется в диапазоне 18-23%. АдГ в числе прочего активно выступает за ограничение притока мигрантов и необходимость начала мирных переговоров по Украине. Противники партии часто обвиняют ее в тесных связях с Россией.