https://ria.ru/20231208/gazoprovod-1914517961.html

Власти рассказали о сроках восстановления загоревшегося в Керчи газопровода

Власти рассказали о сроках восстановления загоревшегося в Керчи газопровода - РИА Новости, 08.12.2023

Власти рассказали о сроках восстановления загоревшегося в Керчи газопровода

Газопровод в Керчи, загоревшийся минувшей ночью, планируют восстановить в пятницу до конца дня, после чего начать подключение абонентов, сообщил глава... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T08:39

2023-12-08T08:39

2023-12-08T08:52

керчь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Газопровод в Керчи, загоревшийся минувшей ночью, планируют восстановить в пятницу до конца дня, после чего начать подключение абонентов, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что возгорание газопровода среднего давления ликвидировано в Керчи, от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут восстановительные работы."Планируем, что до конца дня аварийные работы завершатся, после чего будет производиться запуск котельной и подключение газоснабжения", - написал Брусаков.По его словам, ЧП произошло на трубе среднего давления в районе Промбазы."Сейчас без газа остаются 25-30 тысяч абонентов, остановлена котельная "Восточная", - подчеркнул глава администрации.

https://ria.ru/20231126/gazoprovod-1911984627.html

керчь

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керчь, происшествия