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Власти рассказали о сроках восстановления загоревшегося в Керчи газопровода
Власти рассказали о сроках восстановления загоревшегося в Керчи газопровода - РИА Новости, 08.12.2023
Власти рассказали о сроках восстановления загоревшегося в Керчи газопровода
Газопровод в Керчи, загоревшийся минувшей ночью, планируют восстановить в пятницу до конца дня, после чего начать подключение абонентов, сообщил глава... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T08:39
2023-12-08T08:39
2023-12-08T08:52
керчь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Газопровод в Керчи, загоревшийся минувшей ночью, планируют восстановить в пятницу до конца дня, после чего начать подключение абонентов, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что возгорание газопровода среднего давления ликвидировано в Керчи, от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут восстановительные работы."Планируем, что до конца дня аварийные работы завершатся, после чего будет производиться запуск котельной и подключение газоснабжения", - написал Брусаков.По его словам, ЧП произошло на трубе среднего давления в районе Промбазы."Сейчас без газа остаются 25-30 тысяч абонентов, остановлена котельная "Восточная", - подчеркнул глава администрации.
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керчь, происшествия
Власти рассказали о сроках восстановления загоревшегося в Керчи газопровода
Брусаков: поврежденный газопровод в Керчи планируют восстановить в пятницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек – РИА Новости.
Газопровод в Керчи, загоревшийся минувшей ночью, планируют восстановить в пятницу до конца дня, после чего начать подключение абонентов, сообщил глава администрации города Святослав Брусаков в своем Telegram-канале
.
Ранее сообщалось, что возгорание газопровода среднего давления ликвидировано в Керчи, от газоснабжения отключено около 30 тысяч человек, идут восстановительные работы.
"Планируем, что до конца дня аварийные работы завершатся, после чего будет производиться запуск котельной и подключение газоснабжения", - написал Брусаков.
По его словам, ЧП произошло на трубе среднего давления в районе Промбазы.
"Сейчас без газа остаются 25-30 тысяч абонентов, остановлена котельная "Восточная", - подчеркнул глава администрации.
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