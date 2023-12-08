https://ria.ru/20231208/gaza-1914713943.html
Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе
Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе
Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа и не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, заявил на заседании СБ РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:59
2023-12-08T19:59
2023-12-08T20:13
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
дмитрий полянский
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905488023_23:0:848:464_1920x0_80_0_0_6d2a45fd273e17549a2fa6eaa5eeba2e.jpg
ООН, 8 дек – РИА Новости. Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа и не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы присоединяемся к призывам добиться постоянного прекращения огня и к преодолению первопричин конфликта. Призываем предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - сказал Полянский. "Категорически осуждаем любые действия, способные привести к гибели гражданского населения, включая женщин и детей. Мы также не принимаем никакие попытки насильно переместить население Газы на юг", - указал он.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905488023_176:0:795:464_1920x0_80_0_0_a57756b99ab2fe40acfdad4c013aa868.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, дмитрий полянский, в мире, россия
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Дмитрий Полянский, В мире, Россия
Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе
Полянский: РФ присоединилась к призыву о постоянном прекращении огня в Газе
ООН, 8 дек – РИА Новости. Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа и не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы присоединяемся к призывам добиться постоянного прекращения огня и к преодолению первопричин конфликта. Призываем предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - сказал Полянский.
"Категорически осуждаем любые действия, способные привести к гибели гражданского населения, включая женщин и детей. Мы также не принимаем никакие попытки насильно переместить население Газы на юг", - указал он.