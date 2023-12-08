https://ria.ru/20231208/gaza-1914713943.html

Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе

Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 08.12.2023

Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе

Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа и не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, заявил на заседании СБ РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:59

2023-12-08T19:59

2023-12-08T20:13

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

оон

дмитрий полянский

в мире

россия

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ООН, 8 дек – РИА Новости. Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа и не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы присоединяемся к призывам добиться постоянного прекращения огня и к преодолению первопричин конфликта. Призываем предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - сказал Полянский. "Категорически осуждаем любые действия, способные привести к гибели гражданского населения, включая женщин и детей. Мы также не принимаем никакие попытки насильно переместить население Газы на юг", - указал он.

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2023

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, дмитрий полянский, в мире, россия