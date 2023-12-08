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Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
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19:59 08.12.2023 (обновлено: 20:13 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/gaza-1914713943.html
Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе
Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе
Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа и не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, заявил на заседании СБ РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:59
2023-12-08T20:13
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
оон
дмитрий полянский
в мире
россия
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа и не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Мы присоединяемся к призывам добиться постоянного прекращения огня и к преодолению первопричин конфликта. Призываем предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - сказал Полянский. "Категорически осуждаем любые действия, способные привести к гибели гражданского населения, включая женщин и детей. Мы также не принимаем никакие попытки насильно переместить население Газы на юг", - указал он.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, оон, дмитрий полянский, в мире, россия
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ООН, Дмитрий Полянский, В мире, Россия
Россия присоединилась к призыву о прекращении огня в Газе

Полянский: РФ присоединилась к призыву о постоянном прекращении огня в Газе

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия израильских ударов по жилым районам в Газе
Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия израильских ударов по жилым районам в Газе
Читать ria.ru в
ООН, 8 дек – РИА Новости. Россия присоединяется к призыву к прекращению огня в секторе Газа и не принимает попытки заставить население сектора переместиться на юг, заявил на заседании СБ ООН первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Мы присоединяемся к призывам добиться постоянного прекращения огня и к преодолению первопричин конфликта. Призываем предотвратить гуманитарную катастрофу в секторе Газа", - сказал Полянский.
"Категорически осуждаем любые действия, способные привести к гибели гражданского населения, включая женщин и детей. Мы также не принимаем никакие попытки насильно переместить население Газы на юг", - указал он.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуООНДмитрий ПолянскийВ миреРоссия
 
 
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