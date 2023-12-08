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Гутерреш предостерег от коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе
Гутерреш предостерег от коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
Гутерреш предостерег от коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе
Риск коллапса системы гуманитарной поддержки в секторе Газа высок, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:02
2023-12-08T19:02
2023-12-08T19:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
антониу гутерреш
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ООН, 8 дек – РИА Новости. Риск коллапса системы гуманитарной поддержки в секторе Газа высок, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. "Есть высокий риск полного коллапса системы гуманитарной поддержки в секторе Газа, что будет иметь разрушительные последствия", - сказал Гутерреш. По его словам, в ООН ожидают, что это приведет к полному нарушению общественного порядка и усилению давления, которое может привести к массовому перемещению населения в Египет. "Я боюсь, что последствия могут быть разрушительными для безопасности всего региона", - добавил он.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш, в мире, египет, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Антониу Гутерреш, В мире, Египет, ООН
Гутерреш предостерег от коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе
Гутерреш: риск коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе высок