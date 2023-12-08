Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш предостерег от коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/gaza-1914704425.html
Гутерреш предостерег от коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе
Гутерреш предостерег от коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе - РИА Новости, 08.12.2023
Гутерреш предостерег от коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе
Риск коллапса системы гуманитарной поддержки в секторе Газа высок, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:02
2023-12-08T19:02
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
антониу гутерреш
в мире
египет
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_115cc9525083aa6f35c5d69c8a08ef98.jpg
ООН, 8 дек – РИА Новости. Риск коллапса системы гуманитарной поддержки в секторе Газа высок, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. "Есть высокий риск полного коллапса системы гуманитарной поддержки в секторе Газа, что будет иметь разрушительные последствия", - сказал Гутерреш. По его словам, в ООН ожидают, что это приведет к полному нарушению общественного порядка и усилению давления, которое может привести к массовому перемещению населения в Египет. "Я боюсь, что последствия могут быть разрушительными для безопасности всего региона", - добавил он.
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913075420_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_13e06885f6dfa68c1706ccca75d44d4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, антониу гутерреш, в мире, египет, оон
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Антониу Гутерреш, В мире, Египет, ООН
Гутерреш предостерег от коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе

Гутерреш: риск коллапса системы гуманитарной поддержки в Газе высок

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ООН, 8 дек – РИА Новости. Риск коллапса системы гуманитарной поддержки в секторе Газа высок, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
"Есть высокий риск полного коллапса системы гуманитарной поддержки в секторе Газа, что будет иметь разрушительные последствия", - сказал Гутерреш.
По его словам, в ООН ожидают, что это приведет к полному нарушению общественного порядка и усилению давления, которое может привести к массовому перемещению населения в Египет. "Я боюсь, что последствия могут быть разрушительными для безопасности всего региона", - добавил он.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнтониу ГутеррешВ миреЕгипетООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала