https://ria.ru/20231208/gaza-1914685874.html

В Газе нет условий для эффективной доставки гумпомощи, заявил Гутерреш

В Газе нет условий для эффективной доставки гумпомощи, заявил Гутерреш - РИА Новости, 08.12.2023

В Газе нет условий для эффективной доставки гумпомощи, заявил Гутерреш

В секторе Газа больше нет условий для эффективной доставки гуманитарной помощи, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T18:13

2023-12-08T18:13

2023-12-08T19:50

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

оон

антониу гутерреш

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ООН, 8 дек — РИА Новости. В секторе Газа больше нет условий для эффективной доставки гуманитарной помощи, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш."Я с глубоким сожалением сообщаю Совету, что в нынешних условиях "на земле" выполнение этого мандата стало невозможным. Условия для эффективной доставки гуманитарной помощи больше не существуют", — сказал он.Гутерреш напомнил, что Совет Безопасности в резолюции 2712 призвал к увеличению масштабов поставок гуманитарных товаров для удовлетворения потребностей гражданского населения, особенно детей.Генсек указал на недопустимость происходящих сейчас в Газе событий."Жестокость, совершенная ХАМАС, не может служить оправданием для коллективного наказания палестинского народа", — подчеркнул Гуттереш.При этом он отметил, что нет оправдания и убийствам, совершенным бойцами ХАМАС во время атаки на территорию Израиля, а также захвату заложников.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинская сторона нарушила договоренности, и открыл огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.

https://ria.ru/20231208/udar-1914597175.html

https://ria.ru/20231208/izrail-1914501650.html

https://ria.ru/20231208/ubezhischa-1914684960.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, оон, антониу гутерреш