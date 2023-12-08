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В Газе нет условий для эффективной доставки гумпомощи, заявил Гутерреш - РИА Новости, 08.12.2023
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18:13 08.12.2023 (обновлено: 19:50 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/gaza-1914685874.html
В Газе нет условий для эффективной доставки гумпомощи, заявил Гутерреш
В Газе нет условий для эффективной доставки гумпомощи, заявил Гутерреш - РИА Новости, 08.12.2023
В Газе нет условий для эффективной доставки гумпомощи, заявил Гутерреш
В секторе Газа больше нет условий для эффективной доставки гуманитарной помощи, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T18:13
2023-12-08T19:50
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
оон
антониу гутерреш
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ООН, 8 дек — РИА Новости. В секторе Газа больше нет условий для эффективной доставки гуманитарной помощи, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш."Я с глубоким сожалением сообщаю Совету, что в нынешних условиях "на земле" выполнение этого мандата стало невозможным. Условия для эффективной доставки гуманитарной помощи больше не существуют", — сказал он.Гутерреш напомнил, что Совет Безопасности в резолюции 2712 призвал к увеличению масштабов поставок гуманитарных товаров для удовлетворения потребностей гражданского населения, особенно детей.Генсек указал на недопустимость происходящих сейчас в Газе событий.&quot;Жестокость, совершенная ХАМАС, не может служить оправданием для коллективного наказания палестинского народа&quot;, — подчеркнул Гуттереш.При этом он отметил, что нет оправдания и убийствам, совершенным бойцами ХАМАС во время атаки на территорию Израиля, а также захвату заложников.Обострение конфликта между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинская сторона нарушила договоренности, и открыл огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
https://ria.ru/20231208/udar-1914597175.html
https://ria.ru/20231208/izrail-1914501650.html
https://ria.ru/20231208/ubezhischa-1914684960.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, оон, антониу гутерреш
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, ООН, Антониу Гутерреш
В Газе нет условий для эффективной доставки гумпомощи, заявил Гутерреш

Гутерреш: в Газе больше нет условий для эффективной доставки гумпомощи

© РИА Новости / Тарек АльянПоследствия израильских авиаударов по сектору Газа
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Тарек Альян
Последствия израильских авиаударов по сектору Газа
Читать ria.ru в
ООН, 8 дек — РИА Новости. В секторе Газа больше нет условий для эффективной доставки гуманитарной помощи, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
«
"Я с глубоким сожалением сообщаю Совету, что в нынешних условиях "на земле" выполнение этого мандата стало невозможным. Условия для эффективной доставки гуманитарной помощи больше не существуют", — сказал он.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Красный Полумесяц заявил об ударе ВВС Израиля вблизи больницы в Хан-Юнисе
13:39
Гутерреш напомнил, что Совет Безопасности в резолюции 2712 призвал к увеличению масштабов поставок гуманитарных товаров для удовлетворения потребностей гражданского населения, особенно детей.
Генсек указал на недопустимость происходящих сейчас в Газе событий.
«

"Жестокость, совершенная ХАМАС, не может служить оправданием для коллективного наказания палестинского народа", — подчеркнул Гуттереш.

При этом он отметил, что нет оправдания и убийствам, совершенным бойцами ХАМАС во время атаки на территорию Израиля, а также захвату заложников.
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01:04

Обострение конфликта между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".
Израильские военные во время наземной операции в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Израиль пообещал не атаковать около 150 убежищ в Газе
18:11
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
С 24 по 30 ноября действовало перемирие между Тель-Авивом и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось. ЦАХАЛ заявил, что палестинская сторона нарушила договоренности, и открыл огонь по израильской территории, в результате чего боевые действия возобновились.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреООНАнтониу Гутерреш
 
 
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