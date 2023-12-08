https://ria.ru/20231208/gaz-1914662967.html

Чехия рассматривает создание компании для контроля закупок российского газа

Чехия рассматривает создание компании для контроля закупок российского газа - РИА Новости, 08.12.2023

Чехия рассматривает создание компании для контроля закупок российского газа

Власти Чехии рассматривают вариант создания государственной энергокомпании для централизованных закупок газа и ограничения поставок энергоресурсов из России,... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T17:04

2023-12-08T17:04

2023-12-08T17:05

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Власти Чехии рассматривают вариант создания государственной энергокомпании для централизованных закупок газа и ограничения поставок энергоресурсов из России, сообщило онлайн-издание Seznam Zpravy со ссылкой на представителя минпромторга Войтеха Срнку. По информации издания, закупки газа для Чехии проводятся не централизованно. Правительство премьера Петра Фиалы рассматривает возможность создания новой государственной энергокомпании, которая бы не поставляла в страну газ из России. "Государственная компания бы не покупала газ из России. Таким образом, она бы поспособствовала ограничению поставок российского газа в Чехию", - заявил изданию Срнка. По информации Seznam Zpravy, проект находится на стадии обсуждения между чешским минфином и минпромторгом. В числе главных вопросов остаются бюджет потенциального предприятия и ведомство, которому оно будет подчиняться. Как сообщает издание, расходы на создание компании и начало ее деятельности оцениваются в миллионы долларов. Помимо этого, в министерстве финансов задаются вопросом получения гарантий, что купленный компанией газ не добыт в России. Как следует из анализа РИА Новости данных чешской таможни, в январе-сентябре 2023 года Чехия закупила российского газа на 44 миллиона долларов, Россия продолжает входить в топ-5 поставщиков голубого топлива в страну. Глава чешского минпромторга Йозеф Сикела сообщал, что Чехия не испытывает нужды в российском газе, но, несмотря на это, некоторые чешские фирмы с октября начали его получать, импорт из РФ за октябрь составил 1,2% от общего объема поставок газа в республику за 2023 год. Ранее Сикела говорил, что с января 2023 года Чехия не получает газ из России.

https://ria.ru/20231129/chekhiya-1912524633.html

https://ria.ru/20231208/smi-1914517338.html

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экономика, россия, чехия, петр фиала, в мире