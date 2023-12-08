https://ria.ru/20231208/finlyandiya-1914714284.html
В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения
В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения - РИА Новости, 08.12.2023
В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения
В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся вид огромных тараканов, передает общественный вещатель YLE со ссылкой на университет Оулу. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T20:02
2023-12-08T20:02
2023-12-08T22:17
в мире
финляндия
оулу (город)
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся вид огромных тараканов, передает общественный вещатель YLE со ссылкой на университет Оулу."В начале декабря в регионе Оулу был обнаружен таракан длиной более трех сантиметров", — говорится в публикации.Отмечается, что обнаруженная особь относится к виду Periplaneta fuliginosa (дымчато-коричневый таракан. — Прим. ред.) и ранее не встречалась в Финляндии. Эти насекомые, предположительно, проникли в страну при транспортировке международных грузов.Как рассказал руководитель университета Оулу Марко Мутанену, как и другие виды, эти тараканы могут распространять болезни, вызывать аллергические реакции и астму.
https://ria.ru/20230827/oleni-1892430172.html
финляндия
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в мире, финляндия, оулу (город)
В мире, Финляндия, Оулу (город)
В Финляндии забили тревогу из-за неожиданного вторжения
В Финляндии нашли ранее не встречавшийся вид тараканов длиной более 3 см