https://ria.ru/20231208/finansirovanie-1914707939.html

Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов

Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов - РИА Новости, 08.12.2023

Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов

Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы ежегодного финансирования для разработки инновационных продуктов в интересах... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T19:20

2023-12-08T19:20

2023-12-08T19:20

владимир путин

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы ежегодного финансирования для разработки инновационных продуктов в интересах здравоохранения, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно направляемых на разработку инновационных продуктов в интересах здравоохранения", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 декабря 2024 года, далее – ежегодно. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос о координации Минздравом России деятельности по определению направлений и тематик фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, осуществляемых в интересах здравоохранения за счет бюджетных средств. Как следует из текста поручений, должны учитываться клиническая и экономическая эффективность результатов таких разработок, их потенциальная востребованность, а также необходимость развития перспективных технологий. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 декабря нынешнего года.

https://ria.ru/20231204/zdravookhranenie-1913744633.html

https://ria.ru/20231206/promyshlennost-1914176523.html

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владимир путин, михаил мишустин, россия