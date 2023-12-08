https://ria.ru/20231208/finansirovanie-1914707939.html
Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов
Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов - РИА Новости, 08.12.2023
Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы ежегодного финансирования для разработки инновационных продуктов в интересах... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:20
2023-12-08T19:20
2023-12-08T19:20
владимир путин
михаил мишустин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_637:0:3097:1384_1920x0_80_0_0_7b00ae2b5f79729d797acf62747b32fc.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы ежегодного финансирования для разработки инновационных продуктов в интересах здравоохранения, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно направляемых на разработку инновационных продуктов в интересах здравоохранения", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 декабря 2024 года, далее – ежегодно. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос о координации Минздравом России деятельности по определению направлений и тематик фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, осуществляемых в интересах здравоохранения за счет бюджетных средств. Как следует из текста поручений, должны учитываться клиническая и экономическая эффективность результатов таких разработок, их потенциальная востребованность, а также необходимость развития перспективных технологий. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 декабря нынешнего года.
https://ria.ru/20231204/zdravookhranenie-1913744633.html
https://ria.ru/20231206/promyshlennost-1914176523.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914607854_378:0:3109:2048_1920x0_80_0_0_0a8b8d99a821563aa741904ba7e13656.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов
Путин поручил кабмину увеличить объем финансирования для инновационных продуктов
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы ежегодного финансирования для разработки инновационных продуктов в интересах здравоохранения, сообщается на сайте
Кремля.
"Правительству Российской Федерации... увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно направляемых на разработку инновационных продуктов в интересах здравоохранения", - говорится в перечне поручений.
"Российская неделя здравоохранения": ставка на молодежь
Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 декабря 2024 года, далее – ежегодно. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин
.
Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос о координации Минздравом России деятельности по определению направлений и тематик фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, осуществляемых в интересах здравоохранения за счет бюджетных средств. Как следует из текста поручений, должны учитываться клиническая и экономическая эффективность результатов таких разработок, их потенциальная востребованность, а также необходимость развития перспективных технологий.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 декабря нынешнего года.
В России разработают план развития медицинской промышленности