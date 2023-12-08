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Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов - РИА Новости, 08.12.2023
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19:20 08.12.2023
https://ria.ru/20231208/finansirovanie-1914707939.html
Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов
Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов - РИА Новости, 08.12.2023
Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов
Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы ежегодного финансирования для разработки инновационных продуктов в интересах... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T19:20
2023-12-08T19:20
владимир путин
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы ежегодного финансирования для разработки инновационных продуктов в интересах здравоохранения, сообщается на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации... увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно направляемых на разработку инновационных продуктов в интересах здравоохранения", - говорится в перечне поручений. Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 декабря 2024 года, далее – ежегодно. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос о координации Минздравом России деятельности по определению направлений и тематик фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, осуществляемых в интересах здравоохранения за счет бюджетных средств. Как следует из текста поручений, должны учитываться клиническая и экономическая эффективность результатов таких разработок, их потенциальная востребованность, а также необходимость развития перспективных технологий. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 декабря нынешнего года.
https://ria.ru/20231204/zdravookhranenie-1913744633.html
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владимир путин, михаил мишустин, россия
Владимир Путин, Михаил Мишустин, Россия
Путин поручил увеличить объемы финансирования для инновационных продуктов

Путин поручил кабмину увеличить объем финансирования для инновационных продуктов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить объемы ежегодного финансирования для разработки инновационных продуктов в интересах здравоохранения, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... увеличить объем бюджетных ассигнований федерального бюджета, ежегодно направляемых на разработку инновационных продуктов в интересах здравоохранения", - говорится в перечне поручений.
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4 декабря, 20:32
Соответствующий доклад должен быть представлен до 20 декабря 2024 года, далее – ежегодно. Ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
Кроме того, правительству поручено рассмотреть вопрос о координации Минздравом России деятельности по определению направлений и тематик фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок, осуществляемых в интересах здравоохранения за счет бюджетных средств. Как следует из текста поручений, должны учитываться клиническая и экономическая эффективность результатов таких разработок, их потенциальная востребованность, а также необходимость развития перспективных технологий.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 20 декабря нынешнего года.
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