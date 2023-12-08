https://ria.ru/20231208/evakuatsiya-1914511279.html

В Минздраве рассказали, как прошла эвакуация детей из брянской гимназии

В Минздраве рассказали, как прошла эвакуация детей из брянской гимназии - РИА Новости, 08.12.2023

В Минздраве рассказали, как прошла эвакуация детей из брянской гимназии

Двое детей, пострадавшие при стрельбе в брянской школе и эвакуированные в Москву, нормально перенесли полет, рассказали в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T06:47

2023-12-08T06:47

2023-12-08T08:25

происшествия

россия

москва

брянск

михаил мурашко

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба в брянской гимназии

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Двое детей, пострадавшие при стрельбе в брянской школе и эвакуированные в Москву, нормально перенесли полет, рассказали в пресс-службе Минздрава. "Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно", — отметили в Минздраве.Там также уточнили, что в полете раненых сопровождали врачи из профильных медучреждений.Еще трое пострадавших остаются в брянских медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, добавили в ведомстве. За их лечением следит глава Минздрава Михаила Мурашко. При этом брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации по каждому из пострадавших со специалистами Российской детской клинической больницы и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, заключили в министерстве здравоохранения.В четверг утром в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. По данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Двоих из пострадавших доставили в Москву на вертолете МЧС Ми-8.

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914489613.html

https://ria.ru/20231207/bryansk-1914482116.html

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брянск

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происшествия, россия, москва, брянск, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии