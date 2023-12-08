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В Минздраве рассказали, как прошла эвакуация детей из брянской гимназии - РИА Новости, 08.12.2023
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06:47 08.12.2023 (обновлено: 08:25 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/evakuatsiya-1914511279.html
В Минздраве рассказали, как прошла эвакуация детей из брянской гимназии
В Минздраве рассказали, как прошла эвакуация детей из брянской гимназии - РИА Новости, 08.12.2023
В Минздраве рассказали, как прошла эвакуация детей из брянской гимназии
Двое детей, пострадавшие при стрельбе в брянской школе и эвакуированные в Москву, нормально перенесли полет, рассказали в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T06:47
2023-12-08T08:25
происшествия
россия
москва
брянск
михаил мурашко
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба в брянской гимназии
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Двое детей, пострадавшие при стрельбе в брянской школе и эвакуированные в Москву, нормально перенесли полет, рассказали в пресс-службе Минздрава. "Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно", — отметили в Минздраве.Там также уточнили, что в полете раненых сопровождали врачи из профильных медучреждений.Еще трое пострадавших остаются в брянских медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, добавили в ведомстве. За их лечением следит глава Минздрава Михаила Мурашко. При этом брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации по каждому из пострадавших со специалистами Российской детской клинической больницы и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, заключили в министерстве здравоохранения.В четверг утром в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. По данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Двоих из пострадавших доставили в Москву на вертолете МЧС Ми-8.
https://ria.ru/20231207/bryansk-1914489613.html
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происшествия, россия, москва, брянск, михаил мурашко, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), стрельба в брянской гимназии
Происшествия, Россия, Москва, Брянск, Михаил Мурашко, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба в брянской гимназии
В Минздраве рассказали, как прошла эвакуация детей из брянской гимназии

Минздрав РФ: раненные в Брянске дети перенесли полет в Москву удовлетворительно

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВертолет национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ
Вертолет национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вертолет национальной службы санитарной авиации Ми-8 АМТ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 дек РИА Новости. Двое детей, пострадавшие при стрельбе в брянской школе и эвакуированные в Москву, нормально перенесли полет, рассказали в пресс-службе Минздрава.
"Двоих детей, находящихся в тяжелом состоянии в результате происшествия в Брянске, эвакуировали в федеральный центр. Перелет пациенты перенесли удовлетворительно", — отметили в Минздраве.
Гимназия №5 в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
В гимназии в Брянске учителям и ученикам окажут психологическую помощь
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Там также уточнили, что в полете раненых сопровождали врачи из профильных медучреждений.
Еще трое пострадавших остаются в брянских медучреждениях в состоянии средней степени тяжести, добавили в ведомстве. За их лечением следит глава Минздрава Михаила Мурашко.
При этом брянские врачи провели экстренные телемедицинские консультации по каждому из пострадавших со специалистами Российской детской клинической больницы и НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова, заключили в министерстве здравоохранения.
В четверг утром в гимназии № 5 в Брянске произошла стрельба. По данным СК, 14-летняя девочка принесла в учебное заведение помповое ружье, из которого выстрелила в одноклассников. Погибли два человека, включая саму стрелявшую, еще пять получили ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц. Двоих из пострадавших доставили в Москву на вертолете МЧС Ми-8.
Оружие на месте стрельбы в гимназии в Брянске - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Полиция рассказала об оружии, из которого стреляла школьница в Брянске
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ПроисшествияРоссияМоскваБрянскМихаил МурашкоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Стрельба в брянской гимназии
 
 
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