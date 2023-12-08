https://ria.ru/20231208/estoniya-1914576923.html

В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля

В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля - РИА Новости, 08.12.2023

В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля

Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщил советник главы МВД... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:45

2023-12-08T12:45

2023-12-08T13:22

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ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщил советник главы МВД Воотеле Пяй изданию Postimees. "Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, которым пользуются также члены его семьи. В данный момент на месте находится полиция, которая относится к этому инциденту очень серьезно", - сказал Пяй. По его словам, стоящие рядом другие автомобили не пострадали. Он также отметил, что из машины ничего не забрали. "Возможно, кто-то пытался послать какой-то сигнал министру внутренних дел", - предположил Пяй.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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