https://ria.ru/20231208/estoniya-1914576923.html
В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля
В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля - РИА Новости, 08.12.2023
В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля
Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщил советник главы МВД... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:45
2023-12-08T12:45
2023-12-08T13:22
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщил советник главы МВД Воотеле Пяй изданию Postimees. "Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, которым пользуются также члены его семьи. В данный момент на месте находится полиция, которая относится к этому инциденту очень серьезно", - сказал Пяй. По его словам, стоящие рядом другие автомобили не пострадали. Он также отметил, что из машины ничего не забрали. "Возможно, кто-то пытался послать какой-то сигнал министру внутренних дел", - предположил Пяй.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония
В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля
Postimees: у главы МВД Эстонии Ляэнеметса разбили окна личного автомобиля
ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек - РИА Новости.
Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщил советник главы МВД Воотеле Пяй изданию Postimees
.
"Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, которым пользуются также члены его семьи. В данный момент на месте находится полиция, которая относится к этому инциденту очень серьезно", - сказал Пяй.
По его словам, стоящие рядом другие автомобили не пострадали. Он также отметил, что из машины ничего не забрали. "Возможно, кто-то пытался послать какой-то сигнал министру внутренних дел", - предположил Пяй.
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