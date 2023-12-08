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В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля - РИА Новости, 08.12.2023
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12:45 08.12.2023 (обновлено: 13:22 08.12.2023)
https://ria.ru/20231208/estoniya-1914576923.html
В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля
В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля - РИА Новости, 08.12.2023
В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля
Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщил советник главы МВД... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:45
2023-12-08T13:22
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщил советник главы МВД Воотеле Пяй изданию Postimees. "Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, которым пользуются также члены его семьи. В данный момент на месте находится полиция, которая относится к этому инциденту очень серьезно", - сказал Пяй. По его словам, стоящие рядом другие автомобили не пострадали. Он также отметил, что из машины ничего не забрали. "Возможно, кто-то пытался послать какой-то сигнал министру внутренних дел", - предположил Пяй.
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в мире, эстония
В мире, Эстония
В Эстонии у главы МВД разбили окна личного автомобиля

Postimees: у главы МВД Эстонии Ляэнеметса разбили окна личного автомобиля

© РИА Новости / Тимур НисаметдиновПолиция Эстонии
Полиция Эстонии - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
© РИА Новости / Тимур Нисаметдинов
Полиция Эстонии. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 8 дек - РИА Новости. Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, сообщил советник главы МВД Воотеле Пяй изданию Postimees.
"Неизвестные злоумышленники в ночь на пятницу разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса, которым пользуются также члены его семьи. В данный момент на месте находится полиция, которая относится к этому инциденту очень серьезно", - сказал Пяй.
По его словам, стоящие рядом другие автомобили не пострадали. Он также отметил, что из машины ничего не забрали. "Возможно, кто-то пытался послать какой-то сигнал министру внутренних дел", - предположил Пяй.
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