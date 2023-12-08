https://ria.ru/20231208/energosistema-1914563369.html

На Украине назвали ситуацию в энергосистеме сложной

На Украине назвали ситуацию в энергосистеме сложной - РИА Новости, 08.12.2023

На Украине назвали ситуацию в энергосистеме сложной

Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в пятницу запросит аварийную помощь у Польши и Румынии во избежание... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T12:18

2023-12-08T12:18

2023-12-08T12:27

укрэнерго

украина

киев

польша

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/06/1836651382_0:106:3071:1833_1920x0_80_0_0_848226a07b0d5136a535492c52311c33.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в пятницу запросит аварийную помощь у Польши и Румынии во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме."В энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Потребление из-за похолодания держится на самом высоком за отопительный сезон уровне… Во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня вновь привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши", - говорится в сообщении.В компании отметили, что лимиты потребления и графики отключений на данный момент не вводились."Укрэнерго" в четверг сообщала, что на территории Украины зафиксирован дефицит электроэнергии, ситуация расценивается как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан с 10.00 до 20.00 мск снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать введения графиков отключения света.

https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html

украина

киев

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

укрэнерго, украина, киев, польша, в мире