https://ria.ru/20231208/energosistema-1914563369.html
На Украине назвали ситуацию в энергосистеме сложной
На Украине назвали ситуацию в энергосистеме сложной - РИА Новости, 08.12.2023
На Украине назвали ситуацию в энергосистеме сложной
Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в пятницу запросит аварийную помощь у Польши и Румынии во избежание... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T12:18
2023-12-08T12:18
2023-12-08T12:27
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго" сообщила в Telegram-канале, что в пятницу запросит аварийную помощь у Польши и Румынии во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме."В энергосистеме сохраняется сложная ситуация. Потребление из-за похолодания держится на самом высоком за отопительный сезон уровне… Во избежание отключений и для поддержания баланса в энергосистеме диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден сегодня вновь привлечь аварийную помощь от операторов системы передачи электроэнергии Румынии и Польши", - говорится в сообщении.В компании отметили, что лимиты потребления и графики отключений на данный момент не вводились."Укрэнерго" в четверг сообщала, что на территории Украины зафиксирован дефицит электроэнергии, ситуация расценивается как сложная, аварийная помощь запрошена у Словакии, Румынии и Польши. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал сограждан с 10.00 до 20.00 мск снизить потребление электроэнергии, чтобы избежать введения графиков отключения света.
https://ria.ru/20231116/opasnost-1909717626.html
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укрэнерго, украина, киев, польша, в мире
Укрэнерго, Украина, Киев, Польша, В мире
На Украине назвали ситуацию в энергосистеме сложной
"Укрэнерго": Украина попросит помощи у стран Европы во избежание отключений