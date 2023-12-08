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СМИ: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана - РИА Новости, 09.12.2023
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22:24 08.12.2023 (обновлено: 12:02 09.12.2023)
https://ria.ru/20231208/ekstraditsiya-1914732095.html
СМИ: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана
СМИ: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана - РИА Новости, 09.12.2023
СМИ: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана
Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина, известного в преступной среде под кличкой Витя Пан, который был задержан на территории... РИА Новости, 09.12.2023
2023-12-08T22:24
2023-12-09T12:02
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина, известного в преступной среде под кличкой Витя Пан, который был задержан на территории непризнанного Северного Кипра (ТРСК), передает телеканал Habertürk. "Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в июне, будет передан своей стране. Панюшин, находящийся в розыске Интерпола, будет отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну – Россию", - информирует телеканал. Телеканал уточнил, что Виктор Панюшин по прозвищу "Витя Пан", имеющий судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство в России, и разыскиваемый Интерполом, бежал на Украину и оформил украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. В мае прошлого года он въехал с украинским паспортом в отель в ТРСК, где останавливался в 2021 году с российским паспортом. В начале 2023 года Панюшин вновь приехал в ТРСК с украинским паспортом. В июне его задержали за "поддельный паспорт". В своем заявлении в полицию Панюшин рассказал, что паспорт ему выдала Украина в рамках программы защиты свидетелей, а чтобы его не узнали, некоторые данные о личности были изменены. После ареста Панюшина Интерпол запросил экстрадицию обвиняемого.
https://ria.ru/20231117/molchanov-1910061676.html
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в мире, турция, россия, украина, интерпол
В мире, Турция, Россия, Украина, Интерпол
СМИ: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана

Habertürk: Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Витю Пана

Виктор Панюшин
Виктор Панюшин
Виктор Панюшин. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек – РИА Новости. Турция экстрадирует в Россию разыскиваемого Интерполом Виктора Панюшина, известного в преступной среде под кличкой Витя Пан, который был задержан на территории непризнанного Северного Кипра (ТРСК), передает телеканал Habertürk.
"Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) в июне, будет передан своей стране. Панюшин, находящийся в розыске Интерпола, будет отправлен в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну – Россию", - информирует телеканал.
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Телеканал уточнил, что Виктор Панюшин по прозвищу "Витя Пан", имеющий судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство в России, и разыскиваемый Интерполом, бежал на Украину и оформил украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. В мае прошлого года он въехал с украинским паспортом в отель в ТРСК, где останавливался в 2021 году с российским паспортом. В начале 2023 года Панюшин вновь приехал в ТРСК с украинским паспортом. В июне его задержали за "поддельный паспорт".
В своем заявлении в полицию Панюшин рассказал, что паспорт ему выдала Украина в рамках программы защиты свидетелей, а чтобы его не узнали, некоторые данные о личности были изменены. После ареста Панюшина Интерпол запросил экстрадицию обвиняемого.
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