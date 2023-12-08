https://ria.ru/20231208/ekaterinburg-1914528217.html
ТЦ в Екатеринбурге поднял цену за паркинг ночью до 80 000 рублей
ТЦ в Екатеринбурге поднял цену за паркинг ночью до 80 000 рублей - РИА Новости, 08.12.2023
ТЦ в Екатеринбурге поднял цену за паркинг ночью до 80 000 рублей
Торгово-развлекательный центр "Академический" в Екатеринбурге поднял стоимость ночной парковки в 200 раз — до 80 тысяч рублей за ночь, следует из объявления... РИА Новости, 08.12.2023
2023-12-08T09:51
2023-12-08T09:51
2023-12-08T10:47
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587552425_0:365:2992:2048_1920x0_80_0_0_c076e93ea25cfa7543bcb8cb1ee2c98c.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Торгово-развлекательный центр "Академический" в Екатеринбурге поднял стоимость ночной парковки в 200 раз — до 80 тысяч рублей за ночь, следует из объявления администрации ТРЦ."В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра на период действия штормового предупреждения о заморозках, в ТРЦ "Академический" изменился тариф парковки: с 0 часов до 8.00 утра стоимость парковки составляет 10 тысяч рублей в час. Итого за ночь – 80 тысяч рублей", — говорится в сообщении.Ранее в ТРЦ был бесплатный лимит на парковку на три часа, при превышении взималась оплата 50 рублей в час с первой минуты въезда, таким образом оставить машину на ночные восемь часов стоило 400 рублей.Уралгидрометцентр 4 декабря сообщил, что в течение недели Свердловскую область накроют сорокаградусные морозы - это почти на 20 градусов ниже нормы.Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в свою очередь, заявил, что за последние сутки в уральской столице выпала половина месячной нормы осадков. За прошедшие выходные с улиц города вывезли более 11 тысяч тонн снега, для обработки дорог и улиц израсходовано более 493 тысячи тонн противогололедных материалов.
https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587552425_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_9f1945e50c28c4ba20b1e7c439ff9fcb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург
ТЦ в Екатеринбурге поднял цену за паркинг ночью до 80 000 рублей
Екатеринбургский ТРЦ поднял стоимость парковки за ночь до 80 000 рублей
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Торгово-развлекательный центр "Академический" в Екатеринбурге поднял стоимость ночной парковки в 200 раз — до 80 тысяч рублей за ночь, следует из объявления администрации ТРЦ.
"В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра на период действия штормового предупреждения о заморозках, в ТРЦ "Академический" изменился тариф парковки: с 0 часов до 8.00 утра стоимость парковки составляет 10 тысяч рублей в час. Итого за ночь – 80 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Ранее в ТРЦ был бесплатный лимит на парковку на три часа, при превышении взималась оплата 50 рублей в час с первой минуты въезда, таким образом оставить машину на ночные восемь часов стоило 400 рублей.
Уралгидрометцентр 4 декабря сообщил, что в течение недели Свердловскую область накроют сорокаградусные морозы - это почти на 20 градусов ниже нормы.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов
, в свою очередь, заявил, что за последние сутки в уральской столице выпала половина месячной нормы осадков. За прошедшие выходные с улиц города вывезли более 11 тысяч тонн снега, для обработки дорог и улиц израсходовано более 493 тысячи тонн противогололедных материалов.
Синоптик рассказал, какой будет зима в Центральной России