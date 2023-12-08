https://ria.ru/20231208/ekaterinburg-1914528217.html

ТЦ в Екатеринбурге поднял цену за паркинг ночью до 80 000 рублей

ТЦ в Екатеринбурге поднял цену за паркинг ночью до 80 000 рублей - РИА Новости, 08.12.2023

ТЦ в Екатеринбурге поднял цену за паркинг ночью до 80 000 рублей

Торгово-развлекательный центр "Академический" в Екатеринбурге поднял стоимость ночной парковки в 200 раз — до 80 тысяч рублей за ночь, следует из объявления... РИА Новости, 08.12.2023

2023-12-08T09:51

2023-12-08T09:51

2023-12-08T10:47

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 дек – РИА Новости. Торгово-развлекательный центр "Академический" в Екатеринбурге поднял стоимость ночной парковки в 200 раз — до 80 тысяч рублей за ночь, следует из объявления администрации ТРЦ."В целях обеспечения наличия свободных парковочных мест для посетителей торгового центра на период действия штормового предупреждения о заморозках, в ТРЦ "Академический" изменился тариф парковки: с 0 часов до 8.00 утра стоимость парковки составляет 10 тысяч рублей в час. Итого за ночь – 80 тысяч рублей", — говорится в сообщении.Ранее в ТРЦ был бесплатный лимит на парковку на три часа, при превышении взималась оплата 50 рублей в час с первой минуты въезда, таким образом оставить машину на ночные восемь часов стоило 400 рублей.Уралгидрометцентр 4 декабря сообщил, что в течение недели Свердловскую область накроют сорокаградусные морозы - это почти на 20 градусов ниже нормы.Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в свою очередь, заявил, что за последние сутки в уральской столице выпала половина месячной нормы осадков. За прошедшие выходные с улиц города вывезли более 11 тысяч тонн снега, для обработки дорог и улиц израсходовано более 493 тысячи тонн противогололедных материалов.

https://ria.ru/20231201/pogoda-1913072316.html

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